O post generálneho riaditeľa STVR sa uchádza päť kandidátov

Bratislava 28. apríla (TASR) - Na pozíciu generálneho riaditeľa (GR) STVR kandiduje pätica uchádzačov - Martina Flašíková, Martin Jakubec, Peter Janků, Norbert Majer a Igor Slanina. Mená kandidátov zverejnila na svojom pondelkovom rokovaní Rada STVR.



Jedným z bodov rokovania rady, ktorá má podľa aktuálneho znenia zákona kompetenciu voliť i odvolať generálneho riaditeľa, bolo otvorenie obálok s nomináciami prihlásených kandidátov.



Rada STVR zverejnila výzvu na prihlasovanie kandidátov 2. apríla, uchádzači o post štatutára STVR sa mohli prihlásiť do 17. apríla.



Medzi podmienky pre uchádzačov patrí dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej päťročná odborná prax v oblasti riadenia. Kandidáti takisto musia predložiť projekt riadenia a rozvoja STVR.



Rada sa zároveň uzniesla na tom, že pri verejnom vypočutí budú mať kandidáti maximálne 30 minút na prezentáciu projektov, rovnako maximálne polhodina je vyhradená na následné otázky rady. Híring by sa mal uskutočniť 12. mája, rada deklaruje, že bude z neho online prenos, ktorý bude možné sledovať na webe STVR.



Výberové konanie na post GR súvisí so zmenou zákona, ktorým sa od vlani dovtedajšia RTVS zmenila na STVR a skončil sa zároveň mandát generálneho riaditeľa Ľuboša Machaja.