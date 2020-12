O post riaditeľa Kunsthalle Bratislava sa uchádza štvorica kandidátov

Bratislava 7. decembra (TASR) – Záujem kandidovať do čela Kunsthalle Bratislava (KHB) prejavila štvorica uchádzačov. Na základe posúdenia životopisov, projektov, motivačných listov a vykonania hĺbkových pohovorov pozvala hodnotiaca komisia všetkých do tretieho kola výberu. "Vízie budúcnosti pamäťovej inštitúcie budú môcť prezentovať a na otázky komisie i verejnosti odpovedať Jen Kratochvíl, Nina Vrbanová, Lucia Gavulová a Alena Minns,“ informovala hovorkyňa Ministerstva kultúry (MK) SR Zuzana Viciaňová.



Tretie kolo sa uskutoční 17. a 18. decembra v sídle ministerstva, pričom bude mať dve časti, neverejné a verejné vypočutie. "V rámci neverejného vypočutia výberová komisia každého kandidáta oboznámi s výsledkami kontroly referencií z jeho doterajšej kariéry. Počas následného verejného vypočutia predstaví každý uchádzač svoj projekt rozvoja a riadenia KHB. Zároveň odpovie na otázky komisie aj verejnosti," vysvetlila hovorkyňa.



Verejnosť si toto vypočutie môže pozrieť prostredníctvom online prenosu na webovej stránke ministerstva. Podrobnosti o streame a používaní elektronickej aplikácie zverejní rezort v deň híringu.



Kandidátov na vedenie KHB posúdi sedemčlenná výberová komisia, v ktorej budú zástupcovia ministerstva i zamestnancov KHB, takisto odborníci z oblasti, ktorej sa kultúrna inštitúcia venuje, akademického prostredia, manažmentu a personalistiky. Životopisy uchádzačov možno nájsť na webe ministerstva.



MK vyhlásilo výberové konanie na štatutára KHB 24. septembra a záujemcovia sa mohli prihlásiť do 24. októbra. Riadi sa pravidlami novej internej smernice rezortu o výberových konaniach.



KHB je od 1. januára tohto roka samostatnou štátnou príspevkovou organizáciou ministerstva kultúry v oblasti súčasného vizuálneho umenia. Osamostatneniu KHB predchádzalo šesť rokov odbornej diskusie a snáh. Od vzniku samostatnej KHB je dočasne poverená jej vedením Nina Vrbanová.