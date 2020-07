O post ústavného sudcu sa uchádza deväť kandidátov

Bratislava 10. júla (TASR) - O post sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR sa uchádzajú deviati kandidáti. Sú nimi Stanislav Irsák, Ladislav Juszkó, Michal Matulník, Daniel Krošlák, Robert Šorl, Martina Jánošíková, Štefan Kseňák, Miroslav Babják a Andrea Olšovská. Pre TASR to uviedol predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽaNO).



Uchádzači sa mohli nominovať do piatka. Parlament má voliť dvoch kandidátov na ústavného sudcu na septembrovej schôdzi, z nich má prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovať jedného sudcu ÚS.



Irsáka do funkcie navrhol nezaradený poslanec NR SR Tomáš Taraba. Juszkó je nominantom Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied (SAV). Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy navrhla Krošláka a Matulníka. Šorla navrhla Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Jánošíkovú Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach i predseda Súdnej rady SR Ján Mazák. Kseňáka nominovala Slovenská advokátska komora, Babjáka predseda ÚS Ivan Fiačan a Olšovskú poslankyne Anna Zemanová (SaS) a Jana Žitňanská (Za ľudí).



Na Ústavnom súde sa uvoľnilo miesto sudcu po tom, ako sa Mojmír Mamojka vzdal funkcie. Zanikla mu na konci mája. Pred voľbou v parlamente sa bude konať verejné vypočutie uchádzačov, ktoré by mohlo byť podľa Vetráka na začiatku septembra.