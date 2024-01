O posunutí novely Trestného zákona do 2. čítania sa má hlasovať 26.1.

Bratislava 25. januára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR by mali o posunutí novely Trestného zákona do druhého čítania hlasovať v piatok (26. 1.) popoludní. Druhé čítanie o novele a všetky neprerokované body by sa mali následne presunúť na ďalšiu riadnu schôdzu, ktorá sa má začať budúcu stredu (31. 1.). Pre TASR to uviedla predsedníčka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková. Podobný postup naznačil aj predseda NR SR Peter Pellegrini (Hlas-SD).



"Predpokladá sa, že zajtra okolo 13.00 h sa bude hlasovať o prvom čítaní a presunutí neprerokovaných bodoch na ďalšiu schôdzu, ktorá bude otvorená budúcu stredu o 13.00 h," uviedla Holečková pre TASR.



Pellegrini opakovane uviedol, že ak chce opozícia zmeny v novele, treba sa dostať do druhého čítania, kde je možné podávať pozmeňujúce návrhy. Avizuje, že bude reagovať na pripomienky generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ako aj na pripomienky a obavy Európskej komisie. Sľubuje, že v spolupráci s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom (Smer-SD) budú pripravené pozmeňujúce návrhy. Pellegrini vo videu na sociálnej sieti informoval, že v piatok sa má skončiť rozprava k novele v prvom čítaní. Následne v stredu o 13.00 h sa podľa jeho slov začne "konečne rokovať o samotnom texte návrhu a bude sa môcť hovoriť o určitých zmenách, vylepšeniach alebo iných návrhoch".



Poslanci o novele rokujú v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom vo štvrtkovom hlasovaní. Rozprava k návrhu na skrátené konanie trvala tri týždne, pretože sa opozícia vo veľkom počte hlásila do diskusie. Vo štvrtok si vládni poslanci presadili, že diskusia k novele v prvom čítaní bude skrátená. Trvať má 20 hodín. Koalícia to odôvodňuje tým, že už v rozprave k skrátenému konaniu sa poslanci vyjadrovali k obsahu zákona.