O preplatení výdavkov za vojenskú pomoc Ukrajine sa ďalej rokuje

Bratislava 18. júna (TASR) - O preplatení výdavkov za poskytnutú vojenskú pomoc Ukrajine z Európskeho mierového nástroja sa naďalej rokuje. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



"Výsledok bude predstavovať konsenzus, ktorý bude reflektovať možnosti a obmedzenia jednotlivých krajín. Naším záujmom je získať čo najväčší objem finančných prostriedkov, a to v čo najkratšom možnom čase," uviedla hovorkyňa,



Začiatkom júna rezort obrany zverejnil, že Slovensko poskytlo Ukrajine vojenskú pomoc už vo výške približne 154 miliónov eur. Išlo napríklad o systém protivzdušnej obrany S-300, ale aj rôzny vojenský materiál.



Tento týždeň informoval minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) o darovaní štyroch vrtuľníkov Mi-17 a jedného vrtuľníka Mi-2, ako aj munície do systému Grad.