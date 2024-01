O prepustení Adama P. z väzby by mohol súd rozhodnúť budúci týždeň

Bratislava 4. januára (TASR) - O prepustení obžalovaného Adama P. z väzby v prípade vraždy študenta Daniela Tupého by mohol Krajský súd (KS) v Bratislave rozhodnúť v priebehu budúceho týždňa. Vyplýva to z vyjadrenia hovorcu súdu Pavla Adamčiaka pre TASR.



Krajský súd bude rozhodovať o sťažnosti, ktorú podala prokurátorka proti decembrovému verdiktu Mestského súdu Bratislava I. Ten rozhodol o prepustení obžalovaného z väzby. "Predmetná sťažnosť v uvedenej trestnej veci už bola predložená Mestským súdom Bratislava I odvolaciemu (sťažnostnému) Krajskému súdu v Bratislave," informoval Adamčiak.



Spresnil, že termín rozhodovania o sťažnosti zatiaľ nie je vytýčený, predpokladá sa, že po dôkladnom naštudovaní veci senát rozhodne v priebehu budúceho týždňa.



Mestský súd v decembri prijal peňažnú záruku vo výške 50.000 eur od rodinného príslušníka Adama P. Okrem monitorovacieho náramku dostal obžalovaný aj ďalšie obmedzenia, a to zákaz vycestovať do zahraničia a podľa určených termínov povinnosť dostaviť sa k probačnému a mediačnému úradníkovi súdu.



Adam P. sa nachádza v tzv. útekovej väzbe pre obavu, že by mohol utiecť alebo sa iným spôsobom vyhýbať trestnému konaniu. Z väzby bude prepustený až v prípade, ak rozhodnutie bratislavského mestského súdu potvrdí aj krajský súd.



Súdny proces v kauze vraždy študenta Daniela Tupého sa začal v novembri 2023. Obžalovaný trvá na svojej nevine, vypovedať odmietol. Hlavné pojednávanie by malo pokračovať v januári.



Daniela Tupého zavraždili 4. novembra 2005 vo večerných hodinách v bratislavskom parku na Tyršovom nábreží. Na študentov zaútočila pri petržalskom brehu Dunaja skupina mužov vyzbrojených nožmi a boxermi. Zranenia utrpeli viacerí ľudia.



Zločin vyvolal množstvo reakcií odsudzujúcich násilie a prejavy neonacizmu. Polícia pracovala v minulosti aj s verziou, že vraždu mohli mať na svedomí muži z podsvetia. V kauze pôvodne obžalovali päť osôb, Richardovi H. hrozilo desať až 15 rokov. Okresný súd Bratislava I ich v júni 2009 oslobodil.