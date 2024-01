O prezidentské kreslo chcú zatiaľ zabojovať šiesti kandidáti

Bratislava 27. januára (TASR) - O prezidentské kreslo chcú zabojovať zatiaľ šiesti kandidáti. Sú nimi Ivan Korčok, Peter Pellegrini, Andrej Danko, Krisztián Forró, Milan Náhlik a Štefan Harabin. Pre TASR to potvrdili z odboru komunikácie Kancelárie Národnej rady (NR) SR. Záujemcovia musia svoje kandidatúry odovzdať do 30. januára do polnoci. Pellegrini podal kandidatúru na základe podpisov od poslancov NR SR, zvyšní záujemcovia získali podpisy od občanov.



Návrh sa podáva predsedovi parlamentu Pellegrinimu, ktorý do 14 dní od doručenia návrhu na kandidáta preskúma, či spĺňa podmienky ustanovené zákonom. Pri podaní návrhu v posledný možný deň tak lehota na preskúmanie uplynie 13. februára.



Právo navrhnúť kandidáta na prezidenta majú poslanci NR SR a taktiež občania SR. V prípade občianskeho návrhu kandidáta sa návrh podáva formou petície podpísanej najmenej 15.000 občanmi, ktorí majú právo voliť do NR SR. V prípade poslaneckého kandidáta musí návrh svojím podpisom podporiť najmenej 15 poslancov NR SR. Kandidovať môže podľa zákona každý občan SR s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý má v deň voľby aspoň 40 rokov.



Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo bude 6. apríla. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024. Znovu kandidovať nebude.



Volebná kampaň pred prezidentskými voľbami sa už začala. Kandidáti na ňu môžu minúť pol milióna eur. Kampaň sa končí 48 hodín predo dňom konania volieb.