O prípadnom prepustení Moniky J. z väzby bude rozhodovať súd v piatok

Bratislava 19. januára (TASR) – Špecializovaný trestný súd bude v piatok opätovne rozhodovať o žiadosti o prepustenie z väzby obvinenej bývalej štátnej tajomníčky Moniky J. Tá je obvinená a väzobne stíhaná od minuloročnej marcovej akcie Národnej kriminálnej agentúry pod názvom Búrka.



„Výsluch obvinenej M. J. pre jej žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu sa pred sudcom pre prípravné konanie bude konať v piatok 22. januára o 10:00 h na ŠTS, pracovisko Banská Bystrica," uviedla v utorok pre TASR hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



„Moja klientka sa v plnom rozsahu priznala k svojej trestnej činnosti, podrobne vo svojom výsluchu opísala svoje konanie, ako aj konanie iných osôb. Vyjadrila sa, samozrejme, aj k iným skutkom, aj k iným osobám a zároveň aktívne spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní na odhaľovaní inej trestnej činnosti," povedal pre TASR obhajca Peter Erdős. Podľa neho vzhľadom na priznanie a spoluprácu pominuli dôvody väzby.



Naposledy Najvyšší súd SR na začiatku októbra zamietol sťažnosti Moniky J. a sudcu Richarda M., podané vtedy proti uzneseniu ŠTS, pracovisko Banská Bystrica. NS vtedy potvrdil, že obaja ostanú vo väzbe do 11. marca 2021. O predĺžení väzby rozhodoval ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, koncom septembra.



Monika J. vypovedala koncom novembra 2020 pred vyšetrovateľom NAKA v Nitre dva dni. Erdős sa vtedy odmietol vyjadriť k jej zápisnici o výsluchu, ktorého obsah čiastočne zverejnili viaceré médiá a podľa ktorého Monika J. mala priznať svoje kontakty s podnikateľom Marianom Kočnerom či zásahy do rozhodovania súdov.



Príslušníci NAKA zadržali 11. marca minulého roka 13 sudcov v rámci akcie Búrka. Obvinenia padli z trestných činov korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a marenia spravodlivosti. Ďalšie obvinenia pribudli Monike J. po minuloročnej októbrovej akcii Víchrica. Figuruje od septembra 2020 aj ako obvinená v kauze prebratia trenčianskeho baru Fatima.