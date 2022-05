O protiinflačnom balíku majú poslanci hlasovať v utorok

Bratislava 20. mája (TASR) - O protiinflačnej pomoci, zdanení mimoriadnych príjmov z ropy, ako aj o podpore starostlivosti o deti a odídencov s postihnutím budú poslanci Národnej rady (NR) SR hlasovať v utorok (24. 5.) po 11.00 h. Hlasovať sa zatiaľ bude o posunutí do druhého čítania. Informoval o tom podpredseda NR SR Gábor Grendel (OĽANO). Parlament o návrhoch rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.



V piatok má plénum dokončiť rokovanie k všetkým trom návrhom. Ak to bude potrebné, debatovať budú poslanci aj po 14.00 h, no hlasovať nebudú. V utorok budú pokračovať od 9.00 h rokovaním o návrhu z dielne ministerstva pôdohospodárstva. Po utorkovom hlasovaní by mali rokovať výbory a od 14.00 h by mali debatovať o troch návrhoch, ktoré budú už v druhom čítaní.



Grendel zároveň informoval, že z programu aktuálnej schôdze vypustili návrh novely Zákonníka práce z dielne poslancov Jozefa Lukáča a Jaroslava Karahutu (obaja Sme rodina) a zaradia ich na ďalšiu riadnu schôdzu v júni.