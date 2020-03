M. Klus: O repatriáciu požiadalo doteraz 3009 občanov SR v zahraničí

Bratislava 23. marca (TASR) - O repatriáciu doteraz požiadalo 3009 občanov SR v zahraničí. Do krajiny sa prostredníctvom organizovanej pomoci už vrátilo 1059 občanov SR a ďalších vyše 400 sa vrátilo individuálne. Na pondelkovom tlačovom brífingu po rokovaní ústredného krízového štábu to uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Martin Klus (SaS).



"Celkovo sa nám podarilo repatriovať 1468 občanov a aktívne v tejto súvislosti pokračujeme ďalej," spresnil Klus. Najbližší prílet Slovákov je naplánovaný zo Spojených štátov amerických. Očakáva sa, že späť príde 300 občanov SR, ale aj štátnych príslušníkov niektorých ďalších európskych krajín. "Zatiaľ tento let je naplnený na 70 percent," spresnil štátny tajomník.



Povinná karanténa pre Slovákov, ktorí pricestovali zo zahraničia, sa stáva podľa Klusa niekedy problémom. "Bohužiaľ, stali sa nám prípady, ako nedávno v Česku, keď niektorí občania odmietli nastúpiť do karantény. Dokonca sa stratili v Prahe. Potom hrozia diplomatické problémy, že nám možno česká strana neumožní takéto možnosti repatriácie. Aktívne to riešime a museli sme požiadať o pomoc aj slovenskú, aj českú políciu," spresnil Klus.



V prípade dovozu zdravotníckeho materiálu podľa štátneho tajomníka slovenskí veľvyslanci oslovujú vládne i súkromné firmy a rezort diplomacie informuje všetky ministerské krízové štáby o disponibilných ponukách. "Budeme tak robiť aj cez spoločnú platformu, o ktorej sa v pondelok diskutuje a pravdepodobne sa v najbližších hodinách zriadi. Viem si to predstaviť ako nejaký spoločný e-mail, kde budeme takéto ponuky môcť zasielať z celého sveta, a z ktorých si potom budú môcť rôzne inštitúcie vyberať," spresnil Klus.



V Bratislave by mohli tento týždeň pristáť dve, prípadne tri lietadlá z Číny. MZVaEZ SR zabezpečilo už všetky potrebné transportné dokumenty. Slovensku podľa štátneho tajomníka ponúkli pomoc aj Južná Kórea či Japonsko.



Rezort slovenskej diplomacie si chce porovnať opatrenia, ktoré v boji proti novému koronavírusu boli v zahraničí prijaté. "Chceme sa vyhnúť problematickým veciam a naopak nadviazať na tie, ktoré inde vo svete zafungovali," podotkol Klus. Vláda bude mať analýzu k dispozícii do konca tohto týždňa.