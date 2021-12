O rozpočte na rok 2022 sa bude hlasovať v utorok

Bratislava 10. decembra (TASR) – Národná rada (NR) SR v piatok uzavrela diskusiu k návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Do rozpravy sa písomne prihlásilo šesť poslancov, ústne sa prihlásili piati rečníci. O zákone roka by sa malo hlasovať v utorok (14. 12.) o 17.00 h.



Po prerokovaní návrhu rozpočtu v pléne vystúpil aj premiér Eduard Heger (OĽANO), ktorý zagratuloval ministrovi financií za "historicky expresné ukončenie diskusie k rozpočtu". Potvrdilo sa podľa neho, že ide o zodpovedný rozpočet. "Dokonca ani opozícia nenašla dostatok slov na to, aby túto pravdu o rozpočte vyvrátila," skonštatoval Heger. V opozícii podľa neho niet experta, ktorý by rozpočtu dostatočne rozumel. Verí, že hlasovanie potvrdí kvalitu pripraveného rozpočtu.



V rozprave vystúpil okrem iných aj šéf parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS), ktorý konštatoval, že návrh rozpočtu na budúci rok je mimoriadne štedrý. Vo verejnej správe ráta s výdavkami viac ako 49 miliárd eur, čo predstavuje takmer 47 % z celkového očakávaného hrubého domáceho produktu (HDP) za rok 2022. Viskupič požiadal o podporu predloženému návrhu štátneho rozpočtu. SaS ho podľa jeho slov podporí.



Poslanec opozičného Smeru-SD Ladislav Kamenický v rozprave vyhlásil, že návrh štátneho rozpočtu na budúci rok je rozpočtom enormného zadlžovania. Pokračoval, že na jednej strane bola na Slovensku počas pandémie jedna z najnižších pomocí v rámci Európskej únie (EÚ), dynamika dlhu je však jedna z najvyšších. Dodal, že Smer-SD návrh štátneho rozpočtu nepodporí.



Minister financií Igor Matovič (OĽANO) pri predstavovaní návrhu vyhlásil, že návrh síce pôjde na hlasovanie s deficitom 4,94 % HDP, nedovolí však čerpať z prostriedkov nad 4,3 %, keďže sa v koalícii na troch ústavných zmenách nedohodli.



Matovič pripomenul svoje slová, že deficit 4,94 % HDP môže byť za troch podmienok, ktorými boli tri ústavné zmeny. Podotkol však, že v koalícii sa nenašla "dobrá vôľa" na prijatie novely zákona o dlhovej brzde, a tak podľa jeho slov nie je dohoda na dlhovej brzde, výdavkových limitoch ani na dôchodkovej reforme.



"Zákon v tejto podobe pôjde na hlasovanie aj s touto výškou deficitu 4,94 %, ale tak, ako tu stojím, ako minister financií nedovolím čerpať z tých prostriedkov nad 4,3 %, ktoré skončia vo VPS (všeobecná pokladničná správa - pozn. TASR), nedovolím čerpať ani euro bez toho, aby tieto ústavné zmeny boli prijaté," zdôraznil Matovič. Prostriedky tak na priority ministerstiev neuvoľní bez toho, aby sa koalícia dohodla a prijala spomínané ústavné zmeny.