O situácii vo VšZP má budúci týždeň opäť rokovať dozorná rada

Bratislava 5. júna (TASR) - Situáciou v štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) sa bude opäť zaoberať jej dozorná rada. Potvrdil to generálny riaditeľ poisťovne Richard Strapko. O návrhoch Dozornej rady VšZP, ktoré ministrovi zdravotníctva Michalovi Palkovičovi doručila minulý týždeň, sa ešte bude rokovať.



"Od dozornej rady sme dostali body, ktoré sme my ako ministerstvo zdravotníctva brali do úvahy. Momentálne sme sa dohodli na stretnutí s Ministerstvom financií (MF) SR. Jednak časť Útvar hodnoty za peniaze MF, ale aj sám minister vyjadril záujem o túto tému. (...) V najbližšej dobe budú prebiehať rokovania na tejto úrovni, plus s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou," povedal Palkovič.



Nateraz sa podľa jeho slov nejdú riešiť právne alebo personálne otázky. "V tomto momente sa zaoberáme najmä tým, aby sme zabezpečili dostupnú zdravotnú starostlivosť, a to najmä ústavnú zdravotnú starostlivosť, ale aj všetky ostatné časti zdravotnej starostlivosti," poznamenal. Chce vidieť kroky, ktoré budú viesť k tomu, že sa nebude prehlbovať negatívne imanie VšZP, a ozdravné opatrenia. Likvidita štátnej poisťovne je podľa neho zabezpečená.



Strata VšZP predstavovala ku koncu marca 50,2 milióna eur, vlani skončila v strate 153,8 milióna eur. Palkovič preto požiadal Dozornú radu VšZP, aby predložila návrh opatrení na zvrátenie rastu dlhu poisťovne. Očakával, že opatrenia budú spĺňať parametre, ktoré v minulosti musel spĺňať ozdravný krízový plán.