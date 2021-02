O spore medzi Vašečkom a Bittó Cigánikovou má hovoriť koaličná rada

Bratislava 16. februára (TASR) - Návrhom poslanca Národnej rady (NR) SR Richarda Vašečku (OĽANO) odvolať poslankyňu Janu Bittó Cigánikovú (SaS) z funkcie šéfky parlamentného zdravotníckeho výboru sa má zaoberať koaličná rada. Pre TASR to uviedlo hnutie Sme rodina.



"Áno, budeme sa tým zaoberať na koaličnej rade. Najpodstatnejšia vec však je, aby sa koalícia nezaoberala nezmyselnými problémami, pretože v súčasnosti je oveľa viac dôležitých vecí, ktorým by sme mali venovať pozornosť. A vnášať v tejto chvíli napätie do spoločnosti je zo strany aktérov tohto sporu veľmi zlý krok," reagovala pre TASR Linda Tribusová z tlačového oddelenia Sme rodina.



Hnutie tiež označilo krok ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) za nešťastný. "Taktiež konštatujeme, že je veľmi nešťastný krok, že pán minister niečo také navrhol, a že sa o tom mediálne rokovalo," doplnila Tribusová.



Vašečka chce na najbližšom zasadnutí poslaneckého klubu OĽANO navrhnúť odvolanie Bittó Cigánikovej z postu šéfky výboru. Odôvodnil to jej útokmi na Krajčího. Bittó Cigániková kritizuje novú vyhlášku ministerstva zdravotníctva, podľa ktorej si ženy nad 40 rokov budú musieť za ukončenie tehotenstva do 12. týždňa zaplatiť.



Vašečka tvrdí, že obsah vyhlášky je súčasťou programového vyhlásenia vlády. Dokument hovorí, že vláda sa zasadí o ochranu nenarodených detí cez prevenciu interrupcií, a to napríklad "zastavením podpory interrupcií pri matkách vo veku nad 40 rokov a ďalšími preventívnymi opatreniami".



Ministerstvo predložilo návrh vyhlášky ešte v auguste minulého roka. Bittó Cigániková reagovala, že vyhlášku kritizovala už vtedy. "Moja súčasná kritika spočíva najmä v tom, že v čase najväčšieho počtu mŕtvych na koronavírus tu riešime opäť interrupcie a kultúrne vojny," uviedla pre TASR. Strana SaS za poslankyňou stojí, návrh Vašečku označila za neprípustné kádrovanie.