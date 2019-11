O stratifikácii by mali poslanci hlasovať v utorok, potvrdil M. Klus

Bratislava 26. novembra (TASR) - O reforme nemocníc, tzv. stratifikácii, majú poslanci hlasovať v utorok, čiže v prvý deň 53. schôdze parlamentu. TASR to potvrdil podpredseda parlamentu Martin Klus (SaS) s tým, že sa tak dohodli na poslaneckom grémiu. Návrh stratifikácie je v prvom čítaní, presunuli ho z októbrovej schôdze tesne pred hlasovaním.



Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) na stratifikácii trvá, hovorí, že má zmysel o nej rokovať. "Treba sa vyjadriť k predloženému návrhu a nikdy nevieme, či bude druhá schôdza alebo nie," skonštatovala Kalavská. "Veľmi rada by som došla do konca tejto tortúry," dodala s tým, že každému poslancovi parlamentu dodala list aj vysvetľujúcu brožúrku k stratifikácii.



Kalavská novinárom v utorok po skončení sa zasadnutia poslaneckého klubu Smeru-SD povedala, že o troch bodoch z dielne ministerstva zdravotníctva majú ešte poslanci za Smer-SD v klube rokovať.



Predseda Smeru-SD Robert Fico v pondelok (25. 11.) tvrdil, že o zákonoch, ktoré sú v prvom čítaní, by sa už nemalo rokovať, pretože pôjde zrejme o poslednú schôdzu v tomto volebnom období a čoskoro príde nová vláda. Fico tiež v pondelok povedal, že poslanci za Smer-SD majú k stratifikácii stále určité výhrady.



Šéfka rezortu zdravotníctva tiež opäť nevylúčila, že by podala demisiu. "Ja som povedala, môj pohár je dosť plný, keď pretečie, tak áno, keď nepretečie, tak nie," odpovedala.



Pôvodne mali poslanci o novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý reformu zahŕňa, hlasovať na októbrovej schôdzi. Tesne pred hlasovaním ju však presunuli na nasledujúcu schôdzu. O stiahnutie návrhu požiadali Kalavskú preto, lebo návrh nemal dostatočnú politickú podporu.



Klus zároveň pre TASR uviedol, že plénum bude rokovať o návrhoch, ktoré sú v prvom čítaní, napriek tomu, že by mohlo ísť zrejme o poslednú schôdzu.