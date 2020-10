O. Sukeľ: Vakcíny proti chrípke už na Slovensku takmer nie sú

Bratislava 28. októbra (TASR) – Na Slovensku už vakcíny proti chrípke takmer nie sú. Individuálne sa k nim však ešte dá dostať. Pre TASR to potvrdil prezident Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Ondrej Sukeľ. Domnieva sa, že sa možno ešte vakcíny z iných krajín uvoľnia pre slovenský trh.



"Prvé dodávky vakcín v počte okolo 300.000 kusov v zásade boli použité. Pacient sa vie individuálne ešte k vakcínam dostať, keďže nie všetky, ktoré boli použité pre konkrétne ambulancie, boli úplne vyzdvihnuté na 100 percent. V súčasnosti sú lekárne, ktoré ešte nejaké vakcíny majú, je to však už na tom, aby si pacient či už obvolal, alebo navštívil tie lekárne," povedal.



Ako ďalej uviedol, pokiaľ bude nejaká ďalšia dodávka, ktorú stiahnu z inej krajiny, kde sa nespotrebovali, tak bude možné sa k vakcíne proti chrípke dostať napríklad v decembri. Sukeľ však považuje za vhodné dať sa zaočkovať aj v neskorších mesiacoch. "V našich podmienkach vždy kulminuje koncom februára. Zaočkovanie v novembri či v decembri je určite vhodným nástrojom na to, aby človek predišiel chrípke," zdôraznil.



Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR uviedlo, že Slovensko malo na aktuálnu očkovaciu sezónu k dispozícii približne 300.000 vakcín proti chrípke od dvoch držiteľov registrácie. Slováci ich mali hradené z verejného zdravotného poistenia, čiže za očkovaciu látku v lekárni neplatili. TASR to potvrdila hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová s tým, že rezort zdravotníctva zároveň hľadá alternatívne možnosti, ako pacientom na Slovensku zabezpečiť dostupné vakcíny.



Problematike dostupnosti vakcín proti chrípke sa podľa Eliášovej MZ SR intenzívne venuje a aktívne komunikuje s oboma držiteľmi registrácie. "Podľa informácií držiteľa registrácie by vakcína mohla byť dostupná jednotlivo na úrovni lekární. Lekárne boli zásobené množstvom vakcín, o ktoré prejavili záujem v predobjednávke," uviedla.



Rezort zdravotníctva upozornil, že i keď po minulé roky bola preočkovanosť na chrípku na Slovensku približne na úrovni štyroch percent zaočkovanej populácie, výrobcovia vakcín aj napriek nízkej preočkovanosti za predchádzajúce roky zabezpečili 20-percentné navýšenie dodávok pre Slovensko. "Aj vzhľadom na situáciu s ochorením COVID-19 sme vyzývali ľudí na očkovanie proti chrípke ako účinnej prevencii voči respiračným ochoreniam a väčšina očkovacích látok sa tak spotrebovala," komentoval rezort.



Ministerstvo zdravotníctva do objednávok nevstupuje. Nákup očkovacích látok totiž nie je postavený na báze centrálneho nákupu, lekárne si ich objednávajú od distribučných spoločností. "Situácia nám napriek tomu nie je ľahostajná a aktívne s farmaceutickými firmami komunikujeme, nemáme však kompetenciu do ich objednávok zasiahnuť," povedala Eliášová.



MZ SR dodalo, že proti chrípke sa dá brániť aj zdravou životosprávou a životným štýlom. "Je to respiračné ochorenie, pred ktorým sa dá chrániť tiež už známym dodržiavaním základného pravidla ROR – rúško, odstup, ruky. Ochráni nás aj správna výživa s dostatkom ovocia, zeleniny a tekutín, pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu, pohyb, otužovanie a dostatok spánku," uzavrelo ministerstvo.