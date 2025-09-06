< sekcia Slovensko
O televízne ceny Emmy zabojuje aj Slovák Martin Koleják
Oceňovaný seriál Severance vysiela platforma Apple TV+. Koleják sa na ňom podieľal vedením tímu svetových umelcov.
Autor TASR
Bratislava 6. septembra (TASR) - Slovák Martin Koleják bol nominovaný na ocenenie Emmy v kategórii Najlepšie špeciálne vizuálne efekty v jednej epizóde za seriál Severance (Oddelenie), kde pôsobil ako Lead Environment Artist v štúdiu Industrial Light & Magic (ILM). V minulosti pracoval na viacerých celosvetovo známych filmových či seriálových projektoch. Rodák z Námestova žijúci v Sydney pre TASR povedal, že bol z nominácie na prestížne ocenenie prekvapený, a poznamenal, že je to výsledok tímovej práce.
Oceňovaný seriál Severance vysiela platforma Apple TV+. Koleják sa na ňom podieľal vedením tímu svetových umelcov. „Bol som zodpovedný za vedenie tímu umelcov z celého sveta a za tvorbu všetkých kľúčových 3D prostredí pre tento projekt. To zahŕňalo ikonické biele chodby v interiéroch, exteriér budovy Lumon, počítačovo generované autá, ľad na vode a zasnežené krajiny,“ objasnil.
Koleják začal pre spomínané štúdio ILM pracovať v roku 2021, aj preto ho prekvapilo, že nominácia na prestížne ocenenie prišla podľa jeho slov tak rýchlo. „Táto nominácia je však výsledkom práce celého tímu a je pre mňa cťou reprezentovať aj ich úžasnú prácu,“ poznamenal.
V prípade Slováka však nejde o prvý takýto kariérny úspech. Počas práce v Prahe bol totiž súčasťou tímu, ktorý získal viaceré prestížne české ocenenia vrátane Zlatá Pecka, Effie Awards, Creative Awards – Louskáček a Golden Award of Montreux. „Neskôr v ILM som bol súčasťou tímu, ktorý v roku 2023 získal cenu Visual Effects Society (VES) Award za projekt Pán prsteňov: Prstene moci v kategórii Výnimočne vytvorené prostredie v epizóde, reklame alebo real-time projekte,“ dodal.
Rodák z Námestova v súčasnosti pracuje ako 3D/CG Generalist (odborník v oblasti počítačovej grafiky, ktorý má široké znalosti a zručnosti v rôznych fázach tvorby 3D vizuálneho obsahu, pozn. TASR) v štúdiu ILM v Sydney, kam sa po dvoch rokoch presunul zo Singapuru. Študoval 2D/3D animáciu na Súkromnej škole umeleckého priemyslu animovanej tvorby, ktorá je podľa neho jednou z najlepších škôl animácie a umenia v celej Európe. Od mladého veku pomáhal svojim rodičom v tlačiarenskej firme a podotkol, že práve rodičia mu dali „ten najlepší štart do profesionálneho života“ a za ich podporu im je nesmierne vďačný.
Neskôr sa Koleják pridal k reklamnej agentúre Havas Worldwide Prague ako compositor (osoba, ktorá vytvára finálny obraz záberu, scény alebo sekvencie filmu, seriálu alebo animácie, pozn. TASR). Krátko nato si rozšíril zručnosti ako kameraman (Director of Photography), VFX supervízor (supervízor vizuálnych efektov) a 3D Generalist, pričom pracoval najmä na globálnych televíznych reklamách a online kampaniach.
Počas svojej kariéry sa podieľal na tvorbe množstva známych filmov a seriálov, ako napríklad seriál The Mandalorian z dielne Disney+, spomínaný Pán Prsteňov: Prstene moci, film oceňovaného režiséra Martina Scorseseho Vrahovia mesiaca kvetov, Mission: Impossible Odplata – Prvá časť a pripravovaný film Tron: Ares.
O cenu 77. ročníka televíznych cien Emmy v kategórii Najlepšie špeciálne vizuálne efekty v jednej epizóde zabojujú okrem seriálu Severance aj Black Mirror, The Penguin, The Residence a The Umbrella Academy. Udeľovanie cien sa uskutoční 6. septembra v Los Angeles.
Oceňovaný seriál Severance vysiela platforma Apple TV+. Koleják sa na ňom podieľal vedením tímu svetových umelcov. „Bol som zodpovedný za vedenie tímu umelcov z celého sveta a za tvorbu všetkých kľúčových 3D prostredí pre tento projekt. To zahŕňalo ikonické biele chodby v interiéroch, exteriér budovy Lumon, počítačovo generované autá, ľad na vode a zasnežené krajiny,“ objasnil.
Koleják začal pre spomínané štúdio ILM pracovať v roku 2021, aj preto ho prekvapilo, že nominácia na prestížne ocenenie prišla podľa jeho slov tak rýchlo. „Táto nominácia je však výsledkom práce celého tímu a je pre mňa cťou reprezentovať aj ich úžasnú prácu,“ poznamenal.
V prípade Slováka však nejde o prvý takýto kariérny úspech. Počas práce v Prahe bol totiž súčasťou tímu, ktorý získal viaceré prestížne české ocenenia vrátane Zlatá Pecka, Effie Awards, Creative Awards – Louskáček a Golden Award of Montreux. „Neskôr v ILM som bol súčasťou tímu, ktorý v roku 2023 získal cenu Visual Effects Society (VES) Award za projekt Pán prsteňov: Prstene moci v kategórii Výnimočne vytvorené prostredie v epizóde, reklame alebo real-time projekte,“ dodal.
Rodák z Námestova v súčasnosti pracuje ako 3D/CG Generalist (odborník v oblasti počítačovej grafiky, ktorý má široké znalosti a zručnosti v rôznych fázach tvorby 3D vizuálneho obsahu, pozn. TASR) v štúdiu ILM v Sydney, kam sa po dvoch rokoch presunul zo Singapuru. Študoval 2D/3D animáciu na Súkromnej škole umeleckého priemyslu animovanej tvorby, ktorá je podľa neho jednou z najlepších škôl animácie a umenia v celej Európe. Od mladého veku pomáhal svojim rodičom v tlačiarenskej firme a podotkol, že práve rodičia mu dali „ten najlepší štart do profesionálneho života“ a za ich podporu im je nesmierne vďačný.
Neskôr sa Koleják pridal k reklamnej agentúre Havas Worldwide Prague ako compositor (osoba, ktorá vytvára finálny obraz záberu, scény alebo sekvencie filmu, seriálu alebo animácie, pozn. TASR). Krátko nato si rozšíril zručnosti ako kameraman (Director of Photography), VFX supervízor (supervízor vizuálnych efektov) a 3D Generalist, pričom pracoval najmä na globálnych televíznych reklamách a online kampaniach.
Počas svojej kariéry sa podieľal na tvorbe množstva známych filmov a seriálov, ako napríklad seriál The Mandalorian z dielne Disney+, spomínaný Pán Prsteňov: Prstene moci, film oceňovaného režiséra Martina Scorseseho Vrahovia mesiaca kvetov, Mission: Impossible Odplata – Prvá časť a pripravovaný film Tron: Ares.
O cenu 77. ročníka televíznych cien Emmy v kategórii Najlepšie špeciálne vizuálne efekty v jednej epizóde zabojujú okrem seriálu Severance aj Black Mirror, The Penguin, The Residence a The Umbrella Academy. Udeľovanie cien sa uskutoční 6. septembra v Los Angeles.