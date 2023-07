O titul Strom roka 2023 zabojuje 12 finalistov, hlasovanie je spustené

Banská Bystrica 1. júla (TASR) - Nadácia Ekopolis spustila hlasovanie v ankete Strom roka 2023, v 21. ročníku ankety o titul opäť súperí 12 finálových stromov so zaujímavými príbehmi z rôznych kútov Slovenska. Hlasovanie potrvá do konca septembra. TASR o tom za nadáciu informovala Eva Ščepková.



"Anketa Strom roka je súťaž, v ktorej nerozhoduje vek či výzor stromu, ale jeho spojenie s ľuďmi. Sú to práve príbehy stromov, ktoré vypovedajú o blízkom vzťahu človeka s prírodou a o tom, kam patríme," skonštatovala Martina Hromadová z Nadácie Ekopolis.



Cieľom ankety je upozorňovať na význam, hodnotu a krásu stromov a prispievať k ich ošetreniu a záchrane. Na prvé tri víťazné stromy čaká odmena v podobe dendrologického posudku a odborného ošetrenia, pričom ošetrenia sa dočkajú aj ďalšie stromy, ktoré budú vybrané odborníkmi. Zoznam finalistov, ako i príbehy jednotlivých stromov sú dostupné na webovej stránke www.ekopolis.sk.



Hlasovanie v ankete potrvá do 30. septembra, verejnosť môže svoj hlas odovzdať štyrmi spôsobmi. Hlasovať je možné prostredníctvom webovej stránky nadácie, originálnym hlasovacím lístkom, formou SMS správy či na sociálnej sieti Facebook.



Titul Strom roka sa na Slovensku odovzdáva od roku 2002, anketu od roku 2007 organizuje Nadácia Ekopolis. Patrónom ankety je už viac ako desaťročie spevák Peter Lipa.