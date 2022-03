O uvoľnení ďalších 40 miliónov pre VšZP sa má rozhodnúť na jeseň

Bratislava 31. marca (TASR) - O uvoľnení 40 miliónov eur zo štátnych finančných aktív na zvýšenie základného imania Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) sa má rozhodnúť na konci septembra. Vyplýva to z memoranda medzi rezortmi financií a zdravotníctva.



K 30. septembru sa má vyhodnotiť priebežné plnenie povinností z memoranda. Rovnako sa má k tomuto termínu podľa memoranda zhodnotiť aktuálna kondícia štátnej poisťovne so zohľadnením septembrovej daňovej prognózy a makro prognózy, ako aj iných oprávnených vplyvov.



Vláda minulý týždeň odobrila v rámci dofinancovania zdravotníctva zvýšenie platby za štátnych poistencov v tomto roku vo výške 100 miliónov eur, ako aj zvýšenie základného imania VšZP od 120 do 160 miliónov eur. Uvoľnenie 120 miliónov eur záviselo od uzatvorenia zmlúv medzi VšZP a poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti štátu.



K zvýšeniu základného imania pristúpil štát ako akcionár, priblížilo ministerstvo zdravotníctva v reakcii na kritiku navyšovania základného imania poisťovne. "K rovnakému kroku môžu pristúpiť v prípade potreby aj akcionári súkromných zdravotných poisťovní," poukázalo. Rovnako sa vyjadril aj minister financií Igor Matovič (OĽANO).



Memorandum o spolupráci podpísali minister financií a šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) v stredu (30. 3.). Definuje 17 úsporných, systémových aj hodnotových opatrení, ktoré majú zlepšiť fungovanie zdravotníctva na Slovensku.