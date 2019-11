O väzbe 13 obvinených takáčovcov bude rozhodovať súd vo štvrtok

Bratislava 19. novembra (TASR) - O väzobnom stíhaní 13 obvinených členov bratislavskej skupiny takáčovcov bude rozhodovať Najvyšší súd (NS) SR vo štvrtok (21. 11.) na svojom neverejnom zasadnutí. Vyplýva to z aktuálneho rozpisu činnosti NS SR, zverejneného na jeho stránke.



Znamená to, že na zasadnutí, na ktorom sa prejednajú sťažnosti voči októbrovému rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, nebudú prítomné procesné strany, teda ani obvinení a ich obhajca, ani dozorový prokurátor.



Skupinu 13 obvinených zobral do väzby sudca pre prípravné konanie ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, 30. októbra, keď rozhodoval približne desať hodín. Sudca vtedy neprijal písomný sľub obvinených a väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka nenahradil. Súd neprijal ani ponuku peňažnej záruky pri jednom z obvinených. Rozhodnutie nebolo právoplatné, pretože prokurátor, ako aj obvinení podali proti nemu sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať práve NS SR.



Muži sú obvinení z rôznej násilnej trestnej činnosti, ako založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny, hrubý nátlak, vydieranie a iné. Je medzi nimi aj obhajca z Bratislavy, ktorý mal byť podľa polície činný pre skupinu a čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vydierania a návodu na krivú výpoveď.



Medzi obvinenými je aj Marián G., ktorý v minulosti čelil s ďalšími troma obžalovanými na Okresnom súde Bratislava I obžalobe v prípade dvoch mafiánskych vrážd. Podľa obžaloby mali v júni 2004 zastreliť údajného bosa konkurenčného gangu sýkorovcov Petra Havasiho, prezývaného Havel, pod bratislavským Prístavným mostom.



Pri streľbe zomrel aj jeho ochrankár Gejza Vesprémy. Karola Patasyho staršieho zase mali zavraždiť v januári nasledujúceho roka. Napokon ich prvostupňový súd, ako aj finálne Krajský súd (KS) v Bratislave v roku 2016 definitívne oslobodil spod obžaloby.



V najbližšom období by mal NS SR rozhodovať aj o väzobnom stíhaní samotného bosa skupiny Ľubomíra K., prezývaného Kudla. Toho zobral do väzby ŠTS zase na začiatku novembra. Podľa polície si mal Kudla v roku 2006 objednať vraždu Romana Krajčiho, ktorého mala v Prievidzi zavraždiť zločinecká skupina, tzv. šátorovci. Keď vystupoval z auta na dvore rodinného domu, vrahovia na neho vypálili 15 rán zo samopalu.



Ľubomíra K. a ďalších 12 členov skupiny zadržala polícia už na začiatku roka 2017. Obvinila ich vtedy z viacerých trestných činov. Napokon sa Kudla dostal v roku 2017 po rozhodnutí ŠTS na slobodu na kauciu vo výške 100.000 eur.



Takáčovci pôsobili najmä v bratislavskom Ružinove, ale aj Petržalke a v centre hlavného mesta od 90. rokov 20. storočia. Zameriavali sa na výpalníctvo, gastronomické služby, ale aj herne a iné. Neskôr začali pôsobiť aj na území Trnavského a Nitrianskeho kraja. Po smrti zakladateľa skupiny Jána Takáča v júli 2003, zavraždení Róberta Pála a zastrelení Jozefa Surovčíka v Senci sa stal údajným bosom skupiny Ľubomír K.