O väzbe Martina D. a Rudolfa V. rozhodne Okresný súd Bratislava I

Bratislava 15. decembra (TASR) - O prípadnom väzobnom stíhaní neúspešného prezidentského kandidáta Martina D. a aktivistu Rudolfa V. bude rozhodovať sudca Okresného súdu (OS) Bratislava I.



To, že na OS bol podaný návrh na vzatie dvojice do väzby, v nedeľu pre TASR potvrdil hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak. Sudca pre prípravné konanie až po naštudovaní veci bude rozhodovať o väzobnom stíhaní. Sudca pravdepodobne bude rozhodovať o väzbe už v nedeľu či najneskoršie v pondelok (16. 12.).



Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vzniesol obvinenie voči Martinovi D. a Rudolfovi V. Spracoval tiež podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby. Polícia SR o tom informovala v sobotu (14. 12.) na sociálnej sieti.



"Vyšetrovateľ NAKA vzniesol obvinenie osobám M. D. a R. V. za opakujúci sa pokračovací prečin výtržníctva spáchaný formou spolupáchateľstva a závažnejším spôsobom konania na viacerých osobách," uvádza polícia.



Martinovi D. bolo vznesené aj obvinenie ako samostatnému páchateľovi. "V prípade jedného skutku mu bolo vznesené obvinenie aj za prečin podnecovania," podotkla polícia.



Obaja obvinení sa podľa vyšetrovateľa dopúšťali páchania takýchto skutkov verejne prostredníctvom internetu. Vzhľadom na prebiehajúce úkony sa polícia nemôže vyjadrovať k obsahovej stránke stíhaných skutkov ani k dôvodom navrhovanej väzby.



NAKA oboch obvinených zadržala v piatok (13. 12.). Martin D. čelí tiež obvineniu zo spáchania daňového podvodu. Polícia o tom informovala začiatkom decembra. Martin D. si mal neoprávnene uplatniť nárok na vrátenie dane pridanej hodnoty v celkovej výške 187.822 eur.