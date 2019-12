O väzbe Martina D. a Rudolfa V. rozhodne OS Bratislava I popoludní

Bratislava 16. decembra (TASR) - O prípadnom väzobnom stíhaní neúspešného prezidentského kandidáta Martina D. a aktivistu Rudolfa V. bude rozhodovať sudca Okresného súdu (OS) Bratislava I v pondelok popoludní.



"Sudca pre prípravné konanie OS Bratislava I bude o podanom návrhu na vzatie do väzby rozhodovať dnes o 15.30 h, respektíve aj o 16.15 h," uviedol pre TASR hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak. Ako ďalej zopakoval, pôjde o neverejný výsluch obvinených, o ktorého výsledku bude informovať hovorca KS.



Krajská prokuratúra (KP) v Bratislave neinformovala, aký dôvod väzby pre obvinených navrhuje dozorový prokurátor - či útekovú, možné ovplyvňovanie svedkov (teda kolúznu väzbu) alebo pokračovanie v trestnej činnosti. Rovnako o dôvodoch väzobného stíhania, ktoré navrhuje prokurátor, nie je informovaný ani hovorca KS Adamčiak.



Martina D. zastupuje v tomto prípade obhajca Marek Para, ktorý je aktuálne prítomný na hlavnom pojednávaní na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku v kauze televíznych zmeniek, kde zastupuje podnikateľa Mariana K. Para požiadal, aby ŠTS v Pezinku ukončil v pondelok pojednávanie do 15.00 h, aby sa mohol presunúť na OS Bratislava I v Justičnom paláci.



Návrh na vzatie do väzby bol doručený na OS Bratislava I v sobotu (14. 12.) večer. Sudcovi OS Bratislava I, podľa Trestného poriadku, plynula zákonná lehota 48 hodín do pondelka večera, aby rozhodol o väzobnom návrhu.



Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vzniesol obvinenie voči Martinovi D. a Rudolfovi V. Spracoval tiež podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby. Polícia SR o tom informovala v sobotu (14. 12.) na sociálnej sieti.



"Vyšetrovateľ NAKA vzniesol obvinenie osobám M. D. a R. V. za opakujúci sa pokračovací prečin výtržníctva spáchaný formou spolupáchateľstva a závažnejším spôsobom konania na viacerých osobách," uvádza polícia.



Martinovi D. bolo vznesené aj obvinenie ako samostatnému páchateľovi. "V prípade jedného skutku mu bolo vznesené obvinenie aj za prečin podnecovania," podotkla polícia.



Obaja obvinení sa podľa vyšetrovateľa dopúšťali páchania takýchto skutkov verejne prostredníctvom internetu. Vzhľadom na prebiehajúce úkony sa polícia nemôže vyjadrovať k obsahovej stránke stíhaných skutkov ani k dôvodom navrhovanej väzby.



NAKA oboch obvinených zadržala v piatok (13. 12.). Martin D. čelí tiež obvineniu zo spáchania daňového podvodu. Polícia o tom informovala začiatkom decembra. Martin D. si mal neoprávnene uplatniť nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty v celkovej výške 187.822 eur.