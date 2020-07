O väzbe Mišenku bude pravdepodobne rozhodovať viedenský súd cez víkend

Bratislava/Viedeň 3. júla (TASR) - Vladimír Mišenka sa nachádza v cele policajného zaistenia viedenského justičného paláca a o jeho umiestnení do vyšetrovacej väzby bude s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodovať Krajinský súd vo Viedni počas víkendu. Pre TASR to uviedla viceprezidentka Krajinského súdu Christina Salzbornová. Podľa jej slov je zatiaľ otázne, či zadržaný spadá pod zjednodušené vydávajúce konanie a podľa toho je potom aj postup rozdielny.



Mišenku zadržali vo štvrtok (2. 7.) na ulici v meste Baden pri Viedni približne o 15.15 h na základe európskeho zatýkacieho rozkazu. Nekládol pritom žiaden odpor, povedal pre TASR hovorca Spolkového kriminálneho úradu (BKA) Vincenz Kriegs. Pôvodne informácie boli, že sa už nachádza vo väzbe.



Podľa jeho slov mali rakúske orgány aj vďaka úzkej spolupráci so slovenskými orgánmi informácie, že Mišenka sa zdržiava buď v Badene alebo vo Viedni. Slovenskí policajti ozrejmili, že sa ukrýval u príbuznej.



Mišenka bol na úteku od marca 2018, keď ho Najvyšší súd (NS) SR poslal do výkonu trestu na 23 rokov za úkladnú vraždu v štádiu pokusu formou účastníctva ako objednávateľa. NS SR ho vtedy odsúdil v kauze výbuchu v topoľčianskej firme Euromont, ku ktorému došlo v lete 2009. Pri výbuchu zahynula jedna osoba a ďalšie utrpeli vážne a ľahšie zranenia.



Rozsudok si Mišenka na NS SR neprišiel vypočuť. Polícia následne oznámila, že je opätovne na úteku a pátra po ňom. Špecializovaný trestný súd v Pezinku na neho vydal európsky zatýkací rozkaz 27. apríla 2018.



Polícia po Mišenkovi pátrala už po druhý raz. Na úteku bol aj v roku 2013, vypátrali ho vo Venezuele a eskortovali na Slovensko, kde strávil takmer dva roky vo väzbe.