O väzbe policajtov J. Č. a P. Ď. by sa malo rozhodovať v Bratislave
Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) v rámci akcie Kajúcnik v utorok (3. 3.) zadržal a obvinil štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu.
Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - O väzbe obvinených policajtov Jána Č. a Pavla Ď., ktorí boli zadržaní v rámci akcie policajnej inšpekcie Kajúcnik, by sa malo rozhodovať na Mestskom súde Bratislava I. Pre TASR to potvrdil ich advokát Ján Dulovič, podľa ktorého podal prokurátor návrh na väzbu obvinených na súd vo štvrtok ráno. Odvolal sa pritom na informácie od vyšetrovateľa, oficiálnou cestou ešte informovaný nebol.
Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) v rámci akcie Kajúcnik v utorok (3. 3.) zadržal a obvinil štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu. Ide o obvinenia z vydierania a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorých sa mali dopúšťať organizovanou formou.
Vyšetrovateľ podal podnet na väzobné stíhanie Jána Č. a Pavla Ď. Ostatných zadržaných vrátane prokurátora Generálnej prokuratúry SR Michala Š. či policajtov Branislava D., Róberta M. a Romana S. v stredu (4. 3.) po výsluchu prepustili. Stíhaní budú na slobode.
