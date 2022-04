O väzbe pre Kaliňáka má ŠTS začať rozhodovať v piatok poobede

Bratislava 22. apríla (TASR) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku má o väzbe pre exministra vnútra Roberta Kaliňáka začať rozhodovať v piatok od 15.00 h. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková.



Okrem Kaliňáka sa má rozhodovať aj o väzbe pre advokáta Mareka P. a ďalšieho obvineného M. C. "Výsluchy pred sudcom o návrhoch na väzbu troch obvinených sa začínajú dnes od 15.00 h v Pezinku," povedala Kudjáková.



Kaliňáka vyšetrovateľ NAKA obvinil spolu s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj pre opakovaný zločin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. Advokát Marek P. je obvinený je zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.



Tretí obvinený M. C. čelí obvineniu zo zločinu prijímania úplatku. Podľa Denníka N ide o príslušníka Slovenskej informačnej služby. Tajná služba na otázky TASR zatiaľ nereagovala.