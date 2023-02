O väzbe pre Richarda R. a Rastislava T. rozhodnú v nedeľu

Bratislava 18. februára (TASR) - Rozhodovanie o návrhu na väzbu pre Richarda R. a Rastislava T. sa začne v nedeľu (19. 2.) od 15.00 h v Pezinku. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Katarína Kudjaková.



NAKA zasahovala v piatok (17. 2.) na východe Slovenska v rámci akcie s krycím názvom Valentín, ktorá bola zameraná na dokumentovanie ekonomickej trestnej činnosti. V rámci akcie zadržala sedem osôb. Vyšetrovateľ podal podnet na návrh na vzatie do väzby dvoch obvinených, Richarda R. a Rastislava T. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bárdyová.