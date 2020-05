O väzbe primátora Malaciek Juraja Ř. rozhodne súd vo štvrtok

Bratislava 15. mája (TASR) – Najvyšší súd (NS) SR bude vo štvrtok (21. 5.) rozhodovať na svojom zasadnutí o sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) v prípade nevzatia do väzby primátora Malaciek Juraja Ř. a Mária L., obvinených zo zločinu prijímania úplatku.



TASR o tom informovala hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Katarína Kudjáková. Sťažnosť prokurátor podal voči štvrtkovému (14. 5.) rozhodnutiu sudcu pre prípravné konanie ŠTS, pracovisko Banská Bystrica ktorý rozhodol o ich prepustení zo zadržania, nakoľko nekonštatoval dôvody väzby. Prokurátor ÚŠP žiadal pre oboch mužov väzbu z dôvodu, že by mohli na slobode ovplyvňovať svedkov a pokračovať v trestnej činnosti.



Primátora Malaciek a Mária L. obvinil vyšetrovateľ NAKA z prijímania úplatku po tom, ako ich zadržali počas protikorupčnej akcie Staviteľ. Podľa polície mal začiatkom roka zástupca mesta Malacky ponúknuť cez sprostredkovateľa úplatok developerskej spoločnosti. Nešlo vraj o peniaze, ale o "výmenný obchod".



"Developer čakal na vydanie kolaudačného rozhodnutia v prípade jeho bytového domu. Všetky zákonom stanovené podmienky splnil. Napriek tomu mal zástupca mesta developerovi ponúknuť bezproblémové a urýchlené kolaudačné rozhodnutie za splnenia ešte jednej podmienky," spresnila polícia.



Za vydanie kladného stanoviska mal na oplátku žiadať, že developer svojím vplyvom zabezpečí na okresnom dopravnom inšpektoráte vydanie kladného stanoviska v prospech mesta Malacky v súvislosti s výstavbou multifunkčnej haly mestom, a to napriek nesplneniu zákonných podmienok. V prípade dokázania viny hrozí obom mužom väzenie na päť až 12 rokov.