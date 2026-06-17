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O voľbe zo zahraničia sa má rokovať až na ďalšej schôdzi
Šéf poslaneckého klubu Smer-SD Ján Richter presun návrhu k hlasovaniu zo zahraničia odôvodnil potrebou ďalšieho rokovania medzi SNS a mimoparlamentnou Stranou vidieka.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 17. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR by mali v debate o návrhu úpravy voľby poštou zo zahraničia pokračovať až na jeseň. Návrh koaličného Smeru-SD totiž presunuli na ďalšiu riadnu schôdzu, ktorá sa má začať 15. septembra. Na septembrovú schôdzu sa presunulo aj hlasovanie o novele zákona o Fonde na podporu umenia (FPU) z dielne Romana Malatinca (nezaradený) zo Strany vidieka. Parlament si tieto zmeny odsúhlasil v stredajšom hlasovaní.
Šéf poslaneckého klubu Smer-SD Ján Richter presun návrhu k hlasovaniu zo zahraničia odôvodnil potrebou ďalšieho rokovania medzi SNS a mimoparlamentnou Stranou vidieka. Nezaradení poslanci pôsobiaci v Strane vidieka nechceli podporiť úpravu, pokiaľ by jej súčasťou bol pozmeňujúci návrh SNS o zmene kvóra pri preferenčnom hlasovaní vo voľbách do NR SR. Národniari opakovane hovorili, že chcú presadiť navýšenie kvóra na prekrúžkovanie sa v parlamentných voľbách.
„SNS berie právo schopným ľuďom z rôznych politických strán sa prekrúžkovať,“ povedal Malatinec neskôr na tlačovej konferencii. „Snažíme sa presvedčiť SNS, aby ustúpili,“ dodal líder Strany vidieka a minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý). SNS podľa predsedu poslaneckého klubu strany Romana Michelka na svojom návrhu trvá. „V tejto chvíli trváme na osempercentnom kvóre, ja som aj veľmi obsiahle vysvetlil v rozprave, prečo, neviem, či sa to k adresátovi dostalo,“ povedal novinárom Michelko. Huliak dodal, že ešte do septembra majú čas na rokovania.
SNS by podľa jej predsedu Andreja Danka mohla ustúpiť a svoju požiadavku zvýšenia kvóra na prekrúžkovanie sa do parlamentu na osem percent upraviť. Mohlo by ísť podľa neho o menej ako osem percent. V súčasnosti dostane poslanecký mandát ten kandidát, ktorý získa vo voľbách aspoň tri percentá prednostných hlasov. SNS to chcela zvýšiť na osem percent. „Včera sme napríklad navrhli, ak by sme mali ustúpiť z výšky tých percent, aby sme zúžili napríklad počet ľudí, ktorí sa môžu prekrúžkovať, aby to boli napríklad dvaja ľudia,“ povedal na stredajšej tlačovej konferencii s tým, že s Huliakom chce dosiahnuť kompromis. Je podľa neho „veľký predpoklad“, že sa dohodnú a volebný zákon prejde. „Myslím si, že je veľký predpoklad a ten ‚pozmeňovák‘ by mohol byť oveľa komplexnejší, pretože tam je ešte množstvo iných vecí, ktoré sa dajú vo volebnom zákone vylepšiť,“ skonštatoval Danko.
Odloženie hlasovania o novele zákona o FPU navrhol predkladateľ Malatinec. Predchádzalo tomu rokovanie s koaličnou SNS. „Po rokovaní s vedením SNS sme sa zhodli, že reforma fungovania FPU je nevyhnutná. Preto sme sa rozhodli, že pripravíme spoločný návrh, ktorý bude túto situáciu na FPU riešiť,“ okomentoval. Víta, že národniari po jeho niekoľkomesačnom úsilí uznali, že „takto to ďalej nemôže fungovať“.
Malatinec na tlačovej konferencii vysvetlil, že sa už rozprával so šéfom SNS Andrejom Dankom o zmene vo FPU. „Pripustil možné zmeny, ktoré sa môžu pripraviť v priebehu leta a môžeme túto novelu zákona spoločne pripraviť,“ skonštatoval s tým, že diskusia o tejto téme v Národnej rade SR nie je jednoduchá.
Huliak zároveň na tlačovej konferencii ozrejmil, že poslanci zo Strany vidieka nesúhlasia s návrhmi, ktoré sú podľa nich nezmyslami a nepomôžu občanom. Odmieta, že by boli „vydieračmi“. Malatinec avizuje, že v septembri chcú riešiť aj problematiku týkajúcu sa študentov. „Hovorím o študentoch v bratislavských internátoch, kde nám prichádzajú sťažnosti od študentov, že sú uprednostňovaní ukrajinskí študenti na úkor slovenských študentov, ktorí nemajú svoj priestor na internátoch,“ povedal s tým, že o tejto téme chcú diskutovať s ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas-SD).
Šéf poslaneckého klubu Smer-SD Ján Richter presun návrhu k hlasovaniu zo zahraničia odôvodnil potrebou ďalšieho rokovania medzi SNS a mimoparlamentnou Stranou vidieka. Nezaradení poslanci pôsobiaci v Strane vidieka nechceli podporiť úpravu, pokiaľ by jej súčasťou bol pozmeňujúci návrh SNS o zmene kvóra pri preferenčnom hlasovaní vo voľbách do NR SR. Národniari opakovane hovorili, že chcú presadiť navýšenie kvóra na prekrúžkovanie sa v parlamentných voľbách.
„SNS berie právo schopným ľuďom z rôznych politických strán sa prekrúžkovať,“ povedal Malatinec neskôr na tlačovej konferencii. „Snažíme sa presvedčiť SNS, aby ustúpili,“ dodal líder Strany vidieka a minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý). SNS podľa predsedu poslaneckého klubu strany Romana Michelka na svojom návrhu trvá. „V tejto chvíli trváme na osempercentnom kvóre, ja som aj veľmi obsiahle vysvetlil v rozprave, prečo, neviem, či sa to k adresátovi dostalo,“ povedal novinárom Michelko. Huliak dodal, že ešte do septembra majú čas na rokovania.
SNS by podľa jej predsedu Andreja Danka mohla ustúpiť a svoju požiadavku zvýšenia kvóra na prekrúžkovanie sa do parlamentu na osem percent upraviť. Mohlo by ísť podľa neho o menej ako osem percent. V súčasnosti dostane poslanecký mandát ten kandidát, ktorý získa vo voľbách aspoň tri percentá prednostných hlasov. SNS to chcela zvýšiť na osem percent. „Včera sme napríklad navrhli, ak by sme mali ustúpiť z výšky tých percent, aby sme zúžili napríklad počet ľudí, ktorí sa môžu prekrúžkovať, aby to boli napríklad dvaja ľudia,“ povedal na stredajšej tlačovej konferencii s tým, že s Huliakom chce dosiahnuť kompromis. Je podľa neho „veľký predpoklad“, že sa dohodnú a volebný zákon prejde. „Myslím si, že je veľký predpoklad a ten ‚pozmeňovák‘ by mohol byť oveľa komplexnejší, pretože tam je ešte množstvo iných vecí, ktoré sa dajú vo volebnom zákone vylepšiť,“ skonštatoval Danko.
Odloženie hlasovania o novele zákona o FPU navrhol predkladateľ Malatinec. Predchádzalo tomu rokovanie s koaličnou SNS. „Po rokovaní s vedením SNS sme sa zhodli, že reforma fungovania FPU je nevyhnutná. Preto sme sa rozhodli, že pripravíme spoločný návrh, ktorý bude túto situáciu na FPU riešiť,“ okomentoval. Víta, že národniari po jeho niekoľkomesačnom úsilí uznali, že „takto to ďalej nemôže fungovať“.
Malatinec na tlačovej konferencii vysvetlil, že sa už rozprával so šéfom SNS Andrejom Dankom o zmene vo FPU. „Pripustil možné zmeny, ktoré sa môžu pripraviť v priebehu leta a môžeme túto novelu zákona spoločne pripraviť,“ skonštatoval s tým, že diskusia o tejto téme v Národnej rade SR nie je jednoduchá.
Huliak zároveň na tlačovej konferencii ozrejmil, že poslanci zo Strany vidieka nesúhlasia s návrhmi, ktoré sú podľa nich nezmyslami a nepomôžu občanom. Odmieta, že by boli „vydieračmi“. Malatinec avizuje, že v septembri chcú riešiť aj problematiku týkajúcu sa študentov. „Hovorím o študentoch v bratislavských internátoch, kde nám prichádzajú sťažnosti od študentov, že sú uprednostňovaní ukrajinskí študenti na úkor slovenských študentov, ktorí nemajú svoj priestor na internátoch,“ povedal s tým, že o tejto téme chcú diskutovať s ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas-SD).