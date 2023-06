O voľbu poštou požiadalo zatiaľ vyše 11.800 ľudí, najviac ich je z ČR

Bratislava 30. júna (TASR) - Doposiaľ požiadalo o voľbu poštou zo zahraničia 11.820 ľudí, najviac žiadostí prišlo z Českej republiky. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister vnútra Ivan Šimko. Požiadať o voľbu poštou vo voľbách do Národnej rady (NR) SR možno najneskôr do 9. augusta.



Okrem Českej republiky prišli žiadosti o voľbu poštou aj z Veľkej Británie, Nemecka, Švajčiarska, Rakúska, Spojených štátov amerických, Holandska, Belgicka a ďalších 77 krajín.



Pri voľbe poštou zo zahraničia musí volič čakať na hlasovacie materiály, ktoré mu na adresu v cudzine zašle MV najneskôr 21. augusta. Šimko informoval, že viacerí voliči v zahraničí, ktorí o to požiadali, by už mali dostať volebné materiály. Žiadať o voľbu poštou sa dá listom alebo elektronicky.







Elektronicky je možné požiadať o voľbu poštou cez novú elektronickú službu na webe MV SR, ako aj cez ústredný portál verejnej správy.



Pokiaľ volič požiadal elektronicky, od MV dostane obálku na hlasovanie, návratnú obálku a poučenie o spôsobe hlasovania. Hlasovacie lístky si musí stiahnuť z webu MV a vytlačiť sám. Ak požiadal o voľbu poštou písomne, poštou mu prídu okrem obálok aj hlasovacie lístky. Volič musí zaslať volebné materiály späť tak, aby boli doručené najneskôr 29. septembra. Odošle ich na adresu MV, ktorá je uvedená na návratnej obálke.



Volič môže hlasovať vo voľbách do Národnej rady SR mimo územia Slovenska, ak nemá trvalý pobyt na Slovensku alebo aj vtedy, ak ho má, no v čase volieb bude v zahraničí.



Predčasné parlamentné voľby budú 30. septembra. Volebná kampaň sa začala 9. júna, keď bol vyhlásený termín volieb.