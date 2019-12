Žiadosť o hlasovanie zo zahraničia sa dá podať aj elektronicky

Bratislava 21. decembra (TASR) - O voľbu poštou zo zahraničia treba požiadať do 10. januára budúceho roka. Žiadosť možno podať aj elektronicky. Obálka s odovzdaným hlasovacím lístkom musí byť doručená najneskôr do 28. februára 2020. Ministerstvo vnútra (MV) SR upozorňuje, že si netreba voľbu poštou nechávať na poslednú chvíľu.



Poštou môžu voliť plnoletí občania SR bez trvalého pobytu na Slovensku, ale aj občania s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí v krajine v čase volieb nebudú. Žiadosť nájdu na webstránke ministerstva vnútra, zaslať ju môžu elektronicky alebo listom. Volič s trvalým pobytom na Slovensku musí poslať žiadosť o voľbu poštou obci, kde má trvalý pobyt.



Volič bez trvalého pobytu na Slovensku musí žiadosť v listinnej podobe doručiť na adresu odboru volieb, referenda a politických strán MV SR. Elektronickú žiadosť treba posielať na emailovú adresu volby@minv.sk.



Ak bude žiadosť v poriadku, voličovi prídu najneskôr 35 dní pred dňom konania volieb na adresu miesta pobytu v cudzine úradne opečiatkovaná obálka, hlasovacie lístky, návratná obálka označená heslom "VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL" s predpísanými adresami a poučenie o spôsobe hlasovania.



Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020, kandiduje v nich 25 politických subjektov.