O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo 53.000 ľudí, čas je do stredy

Bratislava 7. augusta (TASR) - O voľbu poštou zo zahraničia v septembrových parlamentných voľbách požiadalo do pondelka viac ako 53.000 ľudí. Pre TASR to uviedli z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR. Požiadať o voľbu poštou vo voľbách do Národnej rady SR sa dá už len do stredy (9. 8.).



Po zaregistrovaní musí volič čakať na hlasovacie materiály, ktoré mu MV zašle na adresu v cudzine. Pokiaľ volič požiadal elektronicky, od MV dostane obálku na hlasovanie, návratnú obálku a poučenie o spôsobe hlasovania. Hlasovacie lístky si musí stiahnuť z webu MV a vytlačiť sám. Ak požiadal o voľbu poštou písomne, poštou mu prídu okrem obálok aj hlasovacie lístky. Volič musí zaslať volebné materiály späť tak, aby boli doručené najneskôr 29. septembra. Odošle ich na adresu MV, ktorá je uvedená na návratnej obálke.



Voliči, ktorí požiadali o voľbu zo zahraničia a napokon budú na Slovensku, môžu podľa MV zásielku neodoslať a prísť hlasovať do volebnej miestnosti. Zásielku môžu doručiť do podateľne ministerstva vnútra na Drieňovej ulici v Bratislave do piatka 29. septembra do 12.00 h alebo môžu zásielku zaslať z niektorej pošty na Slovensku.



Predčasné parlamentné voľby budú v sobotu 30. septembra. Kandiduje v nich 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia. Volebná kampaň sa začala 9. júna, končí sa 48-hodinovým volebným moratóriom.