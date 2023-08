O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo rekordných 72.993 občanov

Bratislava 10. augusta (TASR) - O voľbu poštou zo zahraničia v septembrových predčasných parlamentných voľbách požiadalo 72.993 občanov. Ide o historicky najvyšší počet. Vyše 3000 ľudí už odvolilo. Premiér Ľudovít Ódor, poverený vedením rezortu vnútra, o tom informoval na štvrtkovej tlačovej konferencii.



"Verím, že výrazne vyšší záujem o voľbu poštou je aj vďaka tomu, že systém je jednoduchší a aj preto, že sme mali informačnú kampaň ministerstva vnútra a ostatných rezortov, a zapojili sa celkom dobre aj iné organizácie," uviedol Ódor.



Ako pripomenul, počet žiadostí naznačuje záujem voličov a neznamená automaticky, že všetci musia odvoliť. Hlas sa ráta po zaslaní vyplnených hlasovacích lístkov na ministerstvo. Hlasovací lístok treba doručiť na ministerstvo vnútra do 29. septembra.







Žiadosti prišli zo 131 krajín sveta. Najviac záujemcov bolo z Českej republiky. Slováci však prejavili záujem voliť napríklad aj z Madagaskaru, Grónska či Zimbabwe.



Celkovo vznikne 18 volebných okrskových komisií. Štátny tajomník Ministerstva vnútra (MV) SR Tomáš Oparty vyzval kandidujúce politické strany, aby nominovali do komisií svojich zástupcov. Termín je do 21. augusta.



Riaditeľka odboru volieb a referenda sekcie verejnej správy MV SR Eva Chmelová skonštatovala, že nová webová aplikácia vytvorila priestor najmä v prospech voliča. Možnosť požiadať o voľbu listinným spôsobom využilo vyše 400 voličov, ktorí boli podľa nej v nevýhode, keďže komunikácia s ministerstvom je dlhšia.



Predčasné parlamentné voľby budú 30. septembra. Volebná kampaň sa začala 9. júna, keď bol vyhlásený termín volieb.