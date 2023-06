Bratislava 17. júna (TASR) - O voľbu poštou zo zahraničia sa dá požiadať najneskôr do 9. augusta. Žiadať sa dá listom alebo elektronicky. Volič môže hlasovať vo voľbách do Národnej rady SR mimo územia Slovenska, ak nemá trvalý pobyt na Slovensku alebo aj vtedy, ak ho má, no v čase volieb bude v zahraničí. Upozorňuje na to Ministerstvo vnútra (MV) SR.



"Požiadať o voľbu poštou je možné elektronicky alebo listinne, pričom žiadosť musí byť doručená na MV SR najneskôr 9. augusta 2023," upozornil tlačový odbor MV.



Na podanie žiadosti je potrebný platný slovenský občiansky preukaz alebo platný slovenský cestovný pas. "V prípade, že volič má neplatný doklad, môže požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu, respektíve cestovného pasu na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku alebo zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky," priblížil rezort.



Elektronicky je možné požiadať o voľbu poštou cez novú elektronickú službu na webe MV SR, ako aj cez ústredný portál verejnej správy. Volič v žiadosti uvedie adresu miesta pobytu v cudzine a e-mailovú adresu. Následne sa mu odošle výzva na overenie e-mailu, ktorú musí vykonať do jednej hodiny.



Po odoslaní úplnej žiadosti o voľbu poštou v zákonnej lehote a overení e-mailovej adresy bude volič zapísaný do osobitného zoznamu voličov. O zapísaní do osobitného zoznamu voličov a o stave vybavenia žiadosti o voľbu poštou sa voličovi zašle notifikácia na ním zadaný email a do jeho elektronickej schránky, ak požiadal cez ústredný portál verejnej správy.



Listinne posiela volič žiadosť o voľbu poštou na adresu Ministerstva vnútra SR. Bližšie informácie o potrebných údajoch, ako aj vzor žiadosti je zverejnený na webe MV SR.



O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo v prvých dňoch približne 4000 voličov. V parlamentných voľbách v roku 2020 volilo poštou zo zahraničia 48.925 voličov.



Predčasné parlamentné voľby budú 30. septembra. Volebná kampaň sa začala 9. júna, keď bol vyhlásený termín volieb.