O vrátenie slovenského pasu požiadalo 1195 ľudí, získalo ho 1130

Bratislava 14. augusta (TASR) - O vrátenie slovenského občianstva požiadalo doteraz (od 1. februára 2015 do 12. augusta 2021) na základe výnimky 1195 ľudí. Slovenský pas už získalo späť 1130 žiadateľov, ďalšie žiadosti Ministerstvo vnútra (MV) SR vybavuje. TASR to potvrdil tlačový odbor kancelárie ministra vnútra.



Slovenské občianstvo získali späť ľudia s českým občianstvom (385), britským (210), nemeckým (171), americkým (106), austrálskym (75), švajčiarskym (52), kanadským (43), maďarským (17), talianskym (15), luxemburským (deväť), švédskym a dánskym (po osem), holandským a nórskym (po šesť), írskym (štyri), francúzskym a rakúskym (po troch), belgickým a izraelským (po dvoch), fínskym, poľským, rumunským, srbským a ukrajinským (po jednom).



Ľudia, ktorí prišli o slovenský pas pre súčasný zákon o občianstve, môžu žiadať občianstvo naspäť vďaka nariadeniu MV o udeľovaní štátneho občianstva SR z osobitných dôvodov. O opätovné udelenie štátneho občianstva treba podľa MV písomne požiadať, a to osobne na okresnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade SR. Podmienkou je mať najprv registrovaný pobyt na cudzineckej polícii, čiže povolený pobyt cudzinca na území SR.



V parlamente už je novela zákona o štátnom občianstve. Z návrhu okrem iného vyplýva, že ľudia, ktorí prišli o slovenské občianstvo, by už oň nemuseli požiadať na základe výnimky ministra vnútra SR, ale v riadnom konaní. "Po novom títo žiadatelia nebudú musieť mať pobyt na území SR, čiže budú odbremenení od povinnosti prihlasovať sa ako cudzinci na pobyt na príslušnom oddelení cudzineckej polície," uviedol pre TASR pred časom tlačový odbor kancelárie ministra vnútra.



Návrh novej legislatívy poslanci posunuli do druhého čítania ešte v marci. Ďalšie rokovanie o ňom viackrát presúvali, najnovšie je naplánované na septembrovú schôdzu. Vtedy by mali o novele definitívne hlasovať.