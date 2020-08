O výberové konania na FIIT STU je veľký záujem, tvrdí vedenie fakulty

Bratislava 10. augusta (TASR) - Do výberových konaní na funkčné miesta profesorov, docentov, ako aj miesta odborných asistentov s PhD. sa na Fakultu informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) prihlásilo celkovo 34 uchádzačov, pričom aktuálne vypísaných miest je 24. TASR o tom informovala Monika Karoliová, ktorá je poverená zastupovaní dekana FIIT STU Ivana Kotuliaka.



"Som veľmi rád, že do výberového konania na obsadenie jedného funkčného miesta profesora sa nám hlásia dvaja uchádzači a na obsadenie piatich funkčných miest docentov máme prihlásených šesť kandidátov. Zároveň na 18 miest odborných asistentov s PhD. sa nám prihlásilo až 26 kandidátov," zosumarizoval aktuálnu situáciu Kotuliak. Výberové konania sa uskutočnia 17. a 18. augusta.



"Teší nás, že po niekoľkomesačnej zložitej situácii na FIIT STU sa môžeme sústrediť na rozvoj fakulty a konštruktívnu prácu. Je nám však ľúto, že sa nám napriek snahe nepodarilo dohodnúť s nespokojnými kolegami, ktorí odmietli našu ponuku účasti vo výberových konaniach. Hoci ideme každý svojou cestou, prajeme im všetko dobré v ich ďalšom profesionálnom, ako aj osobnom živote," dodal Lukáš Šoltés, poverený prodekan pre štúdium a starostlivosť o študentov. Výberové komisie zasadnú naživo, pričom uchádzači sa dostavia osobne. Avšak v prípade, ak uchádzač požiada o absolvovanie pohovoru online formou napríklad z dôvodu jeho aktuálneho pôsobenia v zahraničí a prípadne s tým spojenou povinnosťou absolvovania karantény z dôvodu ochorenia COVID-19, výberová komisia mu vyhovie. "Sme presvedčení, že kolegovia, ktorí uspejú vo výberových konaniach, obohatia nielen výučbu, ale aj výskum na našej fakulte a pozitívne prispejú k jej rozvoju. Veríme, že študenti ocenia ich prínos, ako aj ich skúsenosti, vrátane tých zo zahraničia" dodal dekan FIIT.



Vedenie FIIT STU zároveň potvrdilo, že v akademickom roku 2020/2021 sú zabezpečené všetky podmienky na riadny priebeh výučby na fakulte. Doplnilo, že všetky predmety v zimnom semestri sú riadne pokryté prednášajúcimi.



Rektor STU Miroslav Fikar bude v najbližších týždňoch analyzovať a vyhodnocovať konkrétne dosahy novej situácie na fakulte. "Najmä čo sa týka zabezpečenia požadovanej kvality výučby a tiež podľa reálne a objektívne indikovaného záujmu novoprijatých a aj súčasných študentov FIIT o štúdium na fakulte v ďalšom akademickom roku," uviedol koncom júla pre TASR hovorca STU Fedor Blaščák.



Spory na FIIT sa vyhrotili začiatkom roka po tom, ako 9. januára dostala výpoveď bývalá dekanka Mária Bieliková. Následné rokovanie s cieľom upokojenia situácie prinieslo niekoľko dohôd, no situácia sa aj tak úplne neupokojila. Časť zamestnancov fakulty vstúpila do štrajku začiatkom letného semestra 17. februára a štrajkovala každý pracovný deň. Štrajk prerušila až mimoriadna situácia v súvislosti s novým koronavírusom. Akademický senát STU sa pokúsil 13. júla odvolať Kotuliaka z funkcie dekana FIIT, avšak neúspešne.