O výstavbu Univerzitnej nemocnice sv. Martina neprejavil nikto záujem

Bratislava 15. mája (TASR) - O výstavbu Univerzitnej nemocnice sv. Martina v Martine neprejavil nateraz nikto záujem. Do vyhláseného tendra nepredložila ponuku žiadna stavebná firma. Hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Martin (UNM) Katarína Kapustová TASR informovala, že do dvoch týždňov verejné obstarávanie zopakujú.



Doplnila, že v prípravných trhových konzultáciách sa prihlásilo deväť relevantných stavebných firiem. "Vo vyhradenom termíne sme však nedostali žiadnu ponuku. Počas verejného obstarávania sme zodpovedne odpovedali na všetky doplňujúce otázky potenciálnych uchádzačov, ktoré z ich strany indikovali seriózny záujem zúčastniť sa na súťaži," skonštatovala.



"Úspechu procesu verejného obstarávania v poslednej fáze, žiaľ, nepomohla negatívna medializácia zdravotníckych projektov v pláne obnovy a odolnosti v ostatných týždňoch. Rovnako mu nepomohla ani celková nestabilná politická situácia na Slovensku," podotkla Kapustová.



Vedenie nemocnice s projektovým tímom podľa nej vzniknutú situáciu hĺbkovo analyzovalo a rozhodlo sa zopakovať verejné obstarávanie. Ďalšie procesné kroky chce konzultovať so zriaďovateľom a s Národnou implementačnou a koordinačnou agentúrou pre Plán obnovy a odolnosti SR. "Slovenskí pacienti, ako aj zdravotníci potrebujú nové nemocnice. Preto budeme pokračovať v projekte novej nemocnice tak, aby sme minimalizovali jeho prípadné omeškanie," dodala hovorkyňa UNM.



Nová nemocnica v Martine má mať vlastnú ambulantnú, diagnostickú a terapeutickú časť. Samostatný trakt pre detskú medicínu a urgentný príjem s traumacentrom prispôsobeným na zmiešanú prevádzku detí a dospelých. Vzniknúť má 660 lôžok. Náklady sa odhadujú na 330 miliónov eur bez DPH. Výstavba bude financovaná ako investičný projekt z Plánu obnovy a odolnosti SR. Prvých pacientov by nemocnica mohla privítať v roku 2026.