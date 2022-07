O zaradení odsúdeného do stupňa stráženia by mohla rozhodovať komisia

Bratislava 30. júla (TASR) – O zaradení odsúdeného do stupňa stráženia by mohla po novom namiesto súdu rozhodovať tzv. umiestňovacia komisia ústavu na výkon trestu odňatia slobody. Vyplýva to z navrhovanej novely zákona o výkone trestu odňatia slobody, ktorá je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



"Zaradenie do stupňa stráženia má byť prispôsobené odsúdenému a nie trestnému činu, pretože trest uložený za rovnaké trestné činy nepôsobí na všetkých odsúdených rovnako," argumentuje Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR v návrhu. Súčasnú súdnu diferenciáciu chce doplniť o prognózu rizikového správania odsúdeného v podmienkach väznice. Zahŕňať má riziko úteku či násilného správania.



"Z hľadiska európskeho porovnania patrí Slovenská republika k jedným z posledných štátov, ktoré pri určovaní stupňa stráženia odsúdeného zohľadňujú výlučne trestnoprávne kritériá a o spôsobe výkonu trestu rozhoduje výhradne súd," zdôraznilo ministerstvo s tým, že vo väčšine krajín Rady Európy rozhoduje o stupni stráženia odsúdeného buď výhradne väzenský orgán alebo kombinovaný diferenciačný systém.



Podľa návrhu by mala komisia o zaradení rozhodnúť do 90 dní od nástupu odsúdeného do výkonu trestu. Tiež má mať právomoc rozhodovať o zmene stupňa stráženia. "O sťažnosti proti rozhodnutiu umiestňovacej komisie o určení stupňa stráženia rozhoduje súd, ktorý vo veci rozhodoval v prvom stupni a o sťažnosti proti rozhodnutiu umiestňovacej komisie o zmene stupňa stráženia rozhoduje predseda senátu súdu, v obvode ktorého sa trest vykonáva," priblížilo ministerstvo.



Rezort spravodlivosti navrhuje v rámci novely zlepšiť podmienky pre odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody. Okrem definovania minimálnej obytnej plochy aj umiestňovaním odsúdených čo najbližšie k miestu ich bydliska. Právo na návštevu by sa mohlo rozšíriť o videonávštevu, navrhuje sa aj zvýšenie minimálnej doby telefonovania odsúdených. Úpravy sa má dočkať výkon trestu odňatia slobody matiek s deťmi či výkon trestu v otvorenom oddelení i špecializovaných oddieloch. Legislatívny návrh možno pripomienkovať do 11. augusta. Účinnosť legislatívy je navrhovaná od januára 2023. V prípade ustanovení týkajúcich sa problematiky stupňov stráženia o rok neskôr.