O zmene zaradenia odsúdeného do stupňa stráženia bude rozhodovať ZVJS
Novelou sa odstraňuje zákaz telefonovania ako druh disciplinárneho trestu, ako aj zákaz telefonovania počas výkonu disciplinárneho trestu celodenného umiestnenia do uzavretého oddielu.
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - O zmene zaradenia odsúdeného do stupňa stráženia vo výkone trestu odňatia slobody bude po novom rozhodovať namiesto súdu Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Vyplýva to z novely zákona o výkone trestu odňatia slobody, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Toto zaradenie by malo byť prispôsobené odsúdenému a nie trestnému činu. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR to odôvodňuje tým, že trest uložený za rovnaké trestné činy nepôsobí na všetkých odsúdených rovnako.
Rezort reflektuje právnou úpravou aj na výhrady Európskeho výboru na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (CPT). Ten opakovane zdôrazňuje, že diferenciáciu väzňov by malo vždy robiť vedenie ústavu na základe individuálneho posúdenia rizika a potrieb vo svetle správania sa každého odsúdeného po nástupe do výkonu trestu.
Novela sčasti odráža odporúčania CPT aj pri zvýšení ubytovacej plochy pre jedného odsúdeného na najmenej štyri štvorcové metre v uzamykanej cele alebo izbe. „V odôvodnených prípadoch možno ubytovaciu plochu dočasne znížiť, avšak nie na plochu menšiu ako tri štvorcové metre, pričom uvedené reflektuje na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva,“ uviedlo MS. Maximálny počet odsúdených umiestnených v jednej cele alebo izbe je osem. Ak je v jednej cele alebo izbe umiestnených viac ako osem odsúdených, je minimálna ubytovacia plocha na jedného odsúdeného osem štvorcových metrov.
Nová legislatíva upúšťa od umiestňovania odsúdených na doživotie do špecifického oddielu. V prípade, že sa po posúdení všetkých rizík a kritérií rozhodne o umiestnení odsúdeného do oddielu doživotných trestov, realizácia vybraných činností sa má zabezpečiť oddelene.
V prípade fyzických návštev sa rozširujú možnosti kontaktu maloletých detí s ich rodičmi. „Navrhovaná právna úprava teda smeruje k zmierneniu podstatného obmedzenia súkromného a rodinného života osôb vo výkone trestu odňatia slobody spôsobeného pozbavením osobnej slobody, a to jednak rozšírením možnosti komunikácie a zachovania kontaktov s okolitým svetom, najmä s najbližšou rodinou, zvýšením časového intervalu minimálneho zákonného nároku na telefonovanie zvoleným osobám, ako i rozšírením spôsobu realizácie práva na návštevu o ďalšiu formu - videonávštevu,“ vysvetlilo MS. Na účely zvyšovania humanizácie vo väzenstve sa majú bez ohľadu na stupeň stráženia návštevy realizovať najmä priamym kontaktom, s výnimkou odsúdených umiestnených v oddiele doživotných trestov, v ktorých sa majú návštevy realizovať spravidla bezkontaktným spôsobom.
Novelou sa odstraňuje zákaz telefonovania ako druh disciplinárneho trestu, ako aj zákaz telefonovania počas výkonu disciplinárneho trestu celodenného umiestnenia do uzavretého oddielu. Zámerom je zvyšovať a rozširovať možnosti sociálnych kontaktov odsúdených. Skráti sa tiež maximálna dĺžka disciplinárneho trestu umiestnenia do uzavretého oddielu, ako aj dĺžka neprerušeného výkonu postupne uložených disciplinárnych trestov.
Predĺži sa aj čas, po uplynutí ktorého môže odsúdený vykonať zvyšok nevykonaného disciplinárneho trestu. Vypúšťa sa aj povinnosť lekárov potvrdzovať možnosť výkonu disciplinárnych trestov, keďže platná právna úprava podmieňuje výkon disciplinárneho trestu práve stanoviskom ošetrujúceho lekára. Zdravotný stav odsúdeného sa má po novom zohľadňovať v štádiu konania o disciplinárnom previnení.
Takisto sa zavádza nový inštitút preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Riaditeľovi ústavu umožní zrušiť alebo zmeniť právoplatné rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu v prospech odsúdeného.
Nová legislatíva má byť účinná od 1. júla 2026.
