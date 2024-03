Bratislava 30. marca (TASR) - Obaly od čistiacich prostriedkov treba pred vyhodením poriadne stlačiť alebo zošliapnuť a tak zmenšiť ich objem. Nestlačené obaly zaberajú zbytočne veľa miesta a oveľa skôr zaplnia nádobu na odpad. TASR o tom informovala organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak.



V obaloch netreba nechávať zvyšky čistiaceho prostriedku, mali by sa vyhadzovať prázdne. Jemne znečistené obaly nie je podľa OZV nutné umývať. "Čo sa dá, oddeľte, a ak ide o rôzne materiály, tak oddelené aj správne vytrieďte," radí Envi-Pak. Upozorňuje na obaly od sprejov na čistenie a leštenie, ktoré sa nemajú stláčať ani prepichovať, pretože by mohlo dôjsť k úrazu.



"Ľudia si dnes môžu naozaj vyberať zo širokej škály výrobkov a už v obchode sa môžu zamyslieť nad tým, čo budú vedieť vytriediť. A pri samotnej kúpe aj uprednostniť obaly, ktoré sú ľahko vytriediteľné. Lebo len vytriedený odpad môže byť následne zrecyklovaný," poznamenala riaditeľka komunikácie OZV Envi-Pak Katarína Kretter.



Niektoré obaly sa skladajú z kombinácie rôznych materiálov a vrstiev. Ak si ľudia nie sú istí, do ktorej zbernej nádoby obal patrí, môžu si pozrieť recyklačné symboly a značky na obale a podľa toho ho vytriediť tam, kam patrí. "Zároveň platí, že všetko, čo sa od seba oddeliť dá, treba oddeliť - vrchnáky aj rôzne nálepky," povedala Kretter. Doplnila, že v každej obci sú pravidlá triedenia nastavené inak. Niekde sa zbierajú plasty, nápojové kartóny a kovové obaly zvlášť a niekde sa zbierajú spolu do jedného, spravidla žltého kontajnera. Papier a sklo sa vždy podľa Kretter zbierajú samostatne.



Envi-Pak priblížil, že pri jarnom upratovaní možno použiť napríklad handry zo starých odevov či plachiet. Dá sa tak predchádzať vzniku nového odpadu a predĺžiť životnosť či využitie materiálov, ktoré majú ľudia doma. Vhodnejšia je špongia z celulózy než z umelej hmoty. Radí vybrať si drôtenky a kefy s prírodnými štetinami a rúčkou z ekologického materiálu.



"Výbornými ekologickými prostriedkami na čistenie môžu byť citrón, ocot, jedlá sóda či kuchynská soľ. Popri bežne dostupných univerzálnych prípravkoch na čistenie si môžete vyrobiť niektoré aj sami," uviedla organizácia. Dodala, že existuje množstvo receptov, podľa ktorých si možno čistiace prostriedky namiešať doma.