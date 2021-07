Obaly od liekov treba separovať podľa materiálu, z ktorého sú

Bratislava 20. júla (TASR) – Nespotrebované lieky alebo lieky po uplynutí času spotreby je potrebné odovzdať do lekárne. Obaly z nich sa separujú podľa druhu materiálu, teda môžu ísť do zberu papiera, plastov alebo skla. Pripomína to Slovenská lekárnická komora (SLeK) v rámci osvetovej kampane "Nie je odpad ako odpad".



"Lieky nikdy nevyhadzujeme do odpadkového koša ani ich nikdy nesplachujeme. Nespotrebované lieky môžeme odovzdať do ktorejkoľvek lekárne," uviedli lekárnici k téme správneho zaobchádzania s nespotrebovanými liekmi.



Do lekárne je potrebné odovzdať lieky oddelené od vonkajšieho obalu. Tekuté a polotuhé lieky, teda sirupy, kvapky, masti, krémy a podobne môžu ľudia priniesť vo fľaškách alebo tubách.



Nespotrebované lieky podľa komory predstavujú environmentálne riziká a majú nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Niektorým zvieratám napríklad po otrave odpadovými liekmi chýbajú končatiny alebo menia pohlavie.



Podľa prezidenta komory lekárnikov Ondreja Sukeľa pandémia nového koronavírusu spôsobila, že spotreba niektorých liekov výrazne stúpla.



Hromadenie liekov v domácnostiach podľa viceprezidentky SLeK Miroslavy Snopkovej môže vznikať pri zmene liečby, nedodržiavaní odporúčaní zdravotníckych pracovníkov, uplynutím doby použiteľnosti, užívaním viacerých liekov naraz, nadmernými zásobami liekov, samoliečbou, vplyvom reklamy, ale napríklad aj nevhodnou veľkosťou balení.







Kým v roku 2015 bolo na obyvateľa vyzbieraných 19,7 gramu nespotrebovaných liekov, čo je približne hmotnosť jednej slivky, v roku 2019 už bolo vyzbieraných 31,2 gramu nespotrebovaných liekov, čo je približne hmotnosť jednej marhule alebo 1,5 slivky. Priemer krajín Európskej únie je pritom na úrovni desať až 100 gramov na obyvateľa, čo predstavuje hmotnosť piatich sliviek.