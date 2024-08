Obaly zo školských pomôcok treba správne vytriediť

Bratislava 31. augusta (TASR) - Takmer všetky školské pomôcky sú balené najčastejšie do plastových alebo papierových obalov. Je dôležité, aby obaly ľudia po rozbalení správne vytriedili. TASR o tom informovala organizácia zodpovednosti výrobcov Envi-Pak.



Plastové obaly, v ktorých sú balené fixky, pravítka alebo strúhadlá, ale aj zničené obaly na zošity, patria do žltých nádob na plastový odpad. Obaly od niektorých výtvarných pomôcok či farebných papierov patria do modrých kontajnerov. Množstvo produktov je balených do kombinácie viacerých obalov, tie potom treba vytriediť každý zvlášť.



"Správne triedenie odpadu je prvým krokom k efektívnej recyklácii. Je dôležité, aby rodičia a aj ich deti pochopili, že všetky obaly zo školských potrieb treba správne vytriediť a všetko, čo sa od seba dá oddeliť, treba vytriediť samostatne," vysvetlila riaditeľka komunikácie Envi-Pak Katarína Kretter.



Dodala, že aj školské pomôcky sa stávajú odpadom, keď žiakom doslúžia. Napríklad zlomené pravítko treba vyhodiť do plastov. Zapísané zošity by mali byť vytriedené do nádoby na papier. "Vypísané fixky, nefunkčné gumy, tuhy z pera alebo ceruzky, s ktorými sa už nedá kresliť, sa vytriediť nedajú, preto patria do čierneho kontajnera na zmesový odpad," podotkla Kretter.



Výchova k ekologickému správaniu by sa mala podľa organizácie začať už v detstve. Považuje za dôležité, aby aj deti pochopili význam triedenia odpadu. "Nie nadarmo sa vraví, že deti sú naša budúcnosť, a preto je nevyhnutné, aby sme im ukázali správny prístup k ochrane planéty. Triedenie odpadu je jednoduchý, ale veľmi dôležitý krok, s ktorým môže začať každý, nech je to škôlkar, školák alebo dospelý," skonštatovala Kretter. Dospelí by podľa nej mali dbať na to, aby deti pochopili dôležitosť triedenia už v útlom veku.