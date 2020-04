Občania budú môcť komunikovať s obcami bez elektronického OP

Bratislava 15. apríla (TASR) – Občania budú môcť v blízkej budúcnosti komunikovať s obcami digitálne aj bez aktivovaného elektronického občianskeho preukazu. TASR o tom informovalo združenie DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), ktoré prevádzkuje informačný systém DCOM. Momentálne ho využíva vyše 70 percent všetkých samospráv na Slovensku.



"Všetky obce, ktoré využívajú tento informačný systém, budú môcť svojim obyvateľom doručovať dokumenty do ich digitálnej osobnej zóny v DCOM. Týka sa to aj občanov, ktorí nemajú aktivovanú schránku na slovensko.sk a nemajú ani aktívny elektronický občiansky preukaz a čítačku kariet," povedal výkonný riaditeľ združenia DEUS Adrián Belánik. Prostredníctvom osobnej zóny bude možné vyrubené miestne dane a poplatky aj uhradiť.



Samosprávy, ktoré informačný systém DCOM nevyužívajú, môžu využiť nástroj na mobilnú autentifikáciu užívateľov – Mobile ID. Vďaka nemu by mohli elektronicky komunikovať s úradmi bez použitia občianskeho preukazu a čítačky kariet všetci obyvatelia.



"Túto ponuku sme predložili Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý má v kompetencii nasadiť ho na Slovensku plošne," dodal Belánik.



Zamestnanci obcí môžu využiť informačný systém DCOM na akomkoľvek kompatibilnom počítači, ktorý je pripojený k internetu, a to s použitím bezplatnej SMS autentifikácie. V tomto kontexte združenie DEUS identifikovalo aj bezplatné elektronické riešenia, ktoré umožnia samosprávnym orgánom zasadať a prijímať rozhodnutia bez toho, aby sa ich predstavitelia a zamestnanci museli fyzicky stretnúť.



Združenie DEUS, ktorého zakladateľom je Ministerstvo financií SR a Združenie miest a obcí Slovenska, pomáha samospráve v oblasti elektronizácie obecných úradov a digitalizácie svojich služieb pre občanov.