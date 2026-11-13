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Občania môžu využiť na overenie stavu vozidla elektronickú službu
Z evidencie bolo hromadne vyradených 288.588 dlhodobo nepoistených vozidiel a ďalších 61.331 vozidiel, ktorým uplynula lehota dočasného vyradenia pred viac ako dvomi rokmi.
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Všetci držitelia a vlastníci vozidiel, ktorých auto bolo trvale vyradené z dôvodu zmien v pravidlách povinného zmluvného poistenia (PZP), dostanú v zmysle zákona od ministerstva vnútra oznámenie o vyradení vozidla. Z evidencie bolo hromadne vyradených 288.588 dlhodobo nepoistených vozidiel a ďalších 61.331 vozidiel, ktorým uplynula lehota dočasného vyradenia pred viac ako dvomi rokmi. Spolu ide o 349.919 vozidiel. Na overenie stavu vozidla v evidencii môžu držitelia a vlastníci využiť aj bezplatnú elektronickú službu. TASR o tom informoval hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann.
Na využitie služby je potrebný občiansky preukaz s čipom a overenie sa vykoná po zadaní evidenčného čísla vozidla. Overiť si stav svojho vozidla v evidencii môže občan aj osobne na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte Okresného riaditeľstva Policajného zboru v SR. Správny poplatok za vyhotovenie výpisu z evidencie vozidiel je za každú aj začatú stranu vo výške dve eurá.
„Hromadné vyradenie vozidiel v súvislosti s Lex PZP predstavuje najväčšie vyčistenie databázy vozidiel po viac ako 20 rokoch a bolo nevyhnutným predpokladom pre nástup nových pravidiel kontroly PZP, ktoré prinášajú poriadok a spravodlivosť do systému. Medzi vyradenými vozidlami je zastúpená aj skupina vozidiel, ktoré už fyzicky neexistovali,“ uviedol hovorca.
Ministerstvo vnútra SR pripomína, že vozidlo po trvalom vyradení stratilo schválenú technickú spôsobilosť na prevádzku v cestnej premávke a je zakázané s ním jazdiť. Držitelia sú povinní odovzdať ho na druhotné spracovanie autorizovanému spracovateľovi starých vozidiel. Týka sa to áut do 3,5 tony v prípade, že ich občania majú fyzicky k dispozícii. Vozidlá nad 3,5 tony nepodliehajú tejto povinnosti, potrebné je však odovzdať na ktorýkoľvek dopravný inšpektorát neplatné doklady a tabuľky s evidenčným číslom, ak nimi disponujú.
Z evidencie boli na základe novej legislatívy hromadne vyradené vozidlá, ktoré nemali platné PZP viac ako dva roky, a rovnako vozidlá, ktorým sa skončila lehota dočasného vyradenia pred viac ako dvomi rokmi. Ak by občan dodatočne zistil, že jeho vozidlo bolo vyradené na základe nesprávnych alebo neúplných údajov uvedených v poistnej zmluve, je vecou príslušnej poisťovne a držiteľa vozidla, aby sa tieto údaje opravili. Potrebné je, aby držiteľ bezodkladne kontaktoval svoju poisťovňu.
Od 1. októbra nastúpila automatizovaná kontrola platnosti PZP, kontrolujú ho aj stanice technickej a emisnej kontroly a policajti pri cestných kontrolách. Pri kontrolách platnosti PZP sa považuje za rozhodujúci údaj o poistení evidovaný v informačnom systéme ministerstva vnútra, ktorý čerpá dáta zo systému Slovenskej kancelárie poisťovateľov, do ktorého ich posielajú poisťovne.
V prípade, že občania neplánujú dlhší čas používať vozidlo, napríklad z dôvodu dlhšieho pobytu v zahraničí, môžu požiadať o dočasné vyradenie vozidla, aby sa tak vyhli sankciám. Počas dočasného vyradenia sa na ne nevzťahuje povinnosť mať uzatvorené PZP.
Na využitie služby je potrebný občiansky preukaz s čipom a overenie sa vykoná po zadaní evidenčného čísla vozidla. Overiť si stav svojho vozidla v evidencii môže občan aj osobne na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte Okresného riaditeľstva Policajného zboru v SR. Správny poplatok za vyhotovenie výpisu z evidencie vozidiel je za každú aj začatú stranu vo výške dve eurá.
„Hromadné vyradenie vozidiel v súvislosti s Lex PZP predstavuje najväčšie vyčistenie databázy vozidiel po viac ako 20 rokoch a bolo nevyhnutným predpokladom pre nástup nových pravidiel kontroly PZP, ktoré prinášajú poriadok a spravodlivosť do systému. Medzi vyradenými vozidlami je zastúpená aj skupina vozidiel, ktoré už fyzicky neexistovali,“ uviedol hovorca.
Ministerstvo vnútra SR pripomína, že vozidlo po trvalom vyradení stratilo schválenú technickú spôsobilosť na prevádzku v cestnej premávke a je zakázané s ním jazdiť. Držitelia sú povinní odovzdať ho na druhotné spracovanie autorizovanému spracovateľovi starých vozidiel. Týka sa to áut do 3,5 tony v prípade, že ich občania majú fyzicky k dispozícii. Vozidlá nad 3,5 tony nepodliehajú tejto povinnosti, potrebné je však odovzdať na ktorýkoľvek dopravný inšpektorát neplatné doklady a tabuľky s evidenčným číslom, ak nimi disponujú.
Z evidencie boli na základe novej legislatívy hromadne vyradené vozidlá, ktoré nemali platné PZP viac ako dva roky, a rovnako vozidlá, ktorým sa skončila lehota dočasného vyradenia pred viac ako dvomi rokmi. Ak by občan dodatočne zistil, že jeho vozidlo bolo vyradené na základe nesprávnych alebo neúplných údajov uvedených v poistnej zmluve, je vecou príslušnej poisťovne a držiteľa vozidla, aby sa tieto údaje opravili. Potrebné je, aby držiteľ bezodkladne kontaktoval svoju poisťovňu.
Od 1. októbra nastúpila automatizovaná kontrola platnosti PZP, kontrolujú ho aj stanice technickej a emisnej kontroly a policajti pri cestných kontrolách. Pri kontrolách platnosti PZP sa považuje za rozhodujúci údaj o poistení evidovaný v informačnom systéme ministerstva vnútra, ktorý čerpá dáta zo systému Slovenskej kancelárie poisťovateľov, do ktorého ich posielajú poisťovne.
V prípade, že občania neplánujú dlhší čas používať vozidlo, napríklad z dôvodu dlhšieho pobytu v zahraničí, môžu požiadať o dočasné vyradenie vozidla, aby sa tak vyhli sankciám. Počas dočasného vyradenia sa na ne nevzťahuje povinnosť mať uzatvorené PZP.