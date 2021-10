Občania si v doplňujúcich voľbách volili starostov a primátorov

Novou starostkou Hurbanovej Vsi sa v doplňujúcich voľbách stala J. Lauferová

V sobotu o 7.00 h sa v 25 obciach otvorili volebné miestnosti. Obyvatelia si v doplňujúcich voľbách vyberajú nového primátora, starostov i poslancov obecného či mestského zastupiteľstva. Voľby do orgánov samosprávy obcí sprevádzajú protiepidemické opatrenia. Voliči s nariadenou domácou izoláciou nemôžu voliť vo volebnej miestnosti ani prostredníctvom prenosnej schránky. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h. Na snímke volič vhadzuje obálku do volebnej schránky v doplňujúcich voľbách primátora mesta Sečovce v okrese Trebišov 23. októbra 2021. Foto: TASR - Roman Hanc

Primátorom Sečoviec bude D. Frajkor, starostov zvolili i v 2 obciach na východe

Starostkou Vlkanovej bude Andrea Klesniaková, Selce povedie Daniel Hlinka

Novým starostom Marianky sa v doplňujúcich voľbách stal E. Jeckel

V štyroch obciach BBSK sa o post starostu uchádzal len jeden kandidát

Jelenec 24. októbra (TASR) – V obci Jelenec v okrese Nitra sa o pozíciu starostu v doplňujúcich voľbách uchádzali piati kandidáti. Víťazom volieb sa stal nezávislý kandidát Július Molnár, ktorý bol doteraz zastupujúcim starostom. TASR o tom informovala predsedníčka volebnej komisie Daniela Penzešová.Vo volebných zoznamoch bolo zapísaných spolu 1725 voličov, ktorí mohli voliť v jednom volebnom obvode. Ten tvorili dva okrsky.uviedla Penzešová.Voľby v obci sa uskutočnili podľa plánu a počas volebného dňa nezaznamenali vo volebných miestnostiach ani v ich okolí žiadne mimoriadne udalosti.doplnila predsedníčka volebnej komisie.Doplňujúce voľby sa v obci konali po tom, ako zvolený starosta Ivan Varga zomrel tento rok následkom ťažkej choroby. Varga sa stal starostom ako nezávislý kandidát v roku 2018, keď vyhral voľby spomedzi piatich kandidátov a vystriedal na tomto poste Ladislava Púchovského. Volebná účasť bola vtedy 63,4 percenta.Novou starostkou Hurbanovej Vsi (okres Senec) bude Jana Lauferová. Zvíťazila v sobotných (23. 10.) doplňujúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí so ziskom 245 hlasov. Jej protikandidát Radoslav Juríček získal od voličov 45 hlasov. Volebná účasť v obci bola na úrovni 64 percent.Zo 455 voličov zapísaných v zozname voličov sa v Hurbanovej Vsi zúčastnilo v sobotu 292 ľudí. Z toho počet platných odovzdaných hlasov bol 290, dva boli neplatné.V obci sa doplňujúce voľby konali po tom, ako vo februári vo veku 59-rokov zomrel dlhoročný starosta obce a poslanec Národnej rady (NR) SR Ľubomír Petrák (Smer-SD).Novým primátorom Sečoviec v okrese Trebišov bude 36-ročný konateľ Dominik Frajkor. V sobotňajších (23. 10.) doplňujúcich voľbách do orgánov samosprávy získal 615 z celkovo 2166 platných volebných hlasov. Starostov si v rámci východného Slovenska zvolili v obciach Strihovce v Sninskom okrese a v Kračúnovciach v okrese Svidník. Pre TASR to potvrdili jednotlivé volebné komisie.O post primátora Sečoviec sa uchádzalo päť kandidátov, všetci ako nezávislí. Učiteľka a bývalá primátorka z rokov 2006 až 2010 Monika Bérešová skončila v doplňujúcich voľbách ako druhá s počtom hlasov 576. Administratívny pracovník Lukáš Harhaj získal 491 hlasov, súčasný zástupca primátora Peter Havrila 376 a asistentka reštaurátora Lýdia Vereščáková 108 hlasov. Volebná účasť dosiahla 33,81 percenta.Bývalý primátor Sečoviec Jozef G. sa v marci tohto roka vzdal mandátu po tom, ako ho vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) obvinil zo zločinu prijímania úplatku v kauze prideľovania mestských bytov.V Strihovciach evidovali jednu kandidátku na post starostky, a to Ivetu Ihnatkovú. Na čele obce stojí od roku 2010, mandátu ju zbavili v súvislosti s vyšetrovaním korupčnej trestnej činnosti v regióne. Voliť ju prišlo 32 ľudí zo 122 oprávnených voličov, všetky hlasy boli platné.Na čele Kračúnoviec bude Michal Boleš. Bol rovnako jediným kandidátom na starostu obce.povedal pre TASR predseda miestnej volebnej komisie Adrián Havrila s tým, že evidovali 1000 oprávnených voličov.Okrem primátora a starostov si poslancov obecného zastupiteľstva v rámci východného Slovenska volili v Brezove v okrese Bardejov, v Ďurďoši v okrese Vranov nad Topľou, v Pavľanoch v Levočskom okrese a vo Veľkej Lodine v okrese Košice-okolie. Sobotňajšie voľby sprevádzali protiepidemické opatrenia.Novou starostkou Vlkanovej sa stala nezávislá kandidátka Andrea Klesniaková, do kresla starostu v Selciach zasadne Daniel Hlinka (KDH). O výsledkoch sobotných (23. 10.) doplňujúcich volieb do orgánov samosprávy informovali obce z banskobystrického okresu na svojich webových stránkach.Volebná účasť vo Vlkanovej presiahla 42 percent, obyvatelia si nové vedenie obce vyberali spomedzi troch kandidátov. Nová starostka Andrea Klesniaková získala v doplňujúcich voľbách 219 hlasov. Ďalší nezávislí kandidát Ľubomír Longauer získal 180 hlasov, Júliusa Kapustu (Hlas-SD) volilo 51 Vlkanovčanov.V Selciach sa o post starostu uchádzali dvaja kandidáti. Z celkového počtu 867 odovzdaných platných hlasov získal 664 Daniel Hlinka (KDH), kandidátku Martu Klačanovú (SaS) podporilo 203 voličov. Volebná účasť v Selciach dosiahla 49,61 percenta.uviedla pre TASR vedúca odboru všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu Banská Bystrica Jana Šikulová.Novým starostom Marianky (okres Malacky) bude Eugen Jeckel. Doterajší zastupujúci starosta zvíťazil v sobotných (23. 10.) doplňujúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí so ziskom 447 hlasov. Jeho protikandidátovi Matúšovi Dubovskému odovzdalo svoj hlas 334 voličov.Volebná účasť v obci bola na úrovni približne 44,38 percenta. Z 1773 voličov zapísaných v zozname sa v Marianke zúčastnilo v sobotu 787 ľudí. Odovzdali 781 platných hlasov.V obci sa doplňujúce voľby konali po tom, ako v marci zo svojej funkcie odstúpil vtedajší starosta obce Dušan Statelov. Urobil tak po pretrvávajúcom nátlaku na svoju osobu. Zo svojej funkcie sa Statelov rozhodol odstúpiť na konci januára po tom, ako mu v noci niekto podpálil konskú stajňu. V priebehu dvoch rokov to bol už druhý podobný útok na jeho majetok, približne päť týždňov po zvolení mu niekto podpálil auto.V štyroch obciach Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) bolo v rámci sobotných (23. 10.) doplňujúcich volieb o nových starostoch rozhodnuté prakticky ešte pred otvorením volebných miestností. V Zemianskom Vrbovoku, Hontinaskych Nemciach, Ratkovej aj Gemerčeku mali totiž len po jednom kandidátovi.V okrese Krupina si nových starostov volili v Hontinaskych Nemciach i v obci Zemiansky Vrbovok. „Priebeh volieb bol v oboch obciach pokojný, okrskové volebné komisie nezaznamenali žiadne problémy,“ uviedla pre TASR Alena Filová z odboru všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu (OÚ) Zvolen.V Hontianskych Nemciach sa o kreslo starostky uchádzala len nezávislá kandidátka Renáta Matejová, ktorú volilo 335 z 1157 oprávnených voličov. V Zemianskom Vrbovoku sa starostom stal nezávislý kandidát Erik Mäsiar, ktorému hlas odovzdalo 33 zo 70 oprávnených voličov.Jediným kandidátom na starostu v obci Ratková v revúckom okrese bol Roman Chicho (SMS), volebná účasť tu dosiahla približne 20 percent. V Gemerčeku v okrese Rimavská Sobota, kde sa volieb zúčastnilo približne 45 percent voličov, sa o post starostu uchádzal iba Karol Kisantal (SMK-MKP).Ako pre TASR uviedol vedúci odboru všeobecnej verejnej správy OÚ Rimavská Sobota Lukáš Kvietok, voľby sa v oboch obciach, kde predchádzajúci starostovia prišli o svoj mandát, zaobišli bez akýchkoľvek problémov.