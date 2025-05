Občania SR sa môžu uchádzať o štipendiá japonskej vlády na štúdium

Bratislava 15. mája (TASR) - Občania SR sa môžu uchádzať o štipendiá japonskej vlády na celé bakalárske štúdium a výskumný pobyt s možnosťou absolvovať celé magisterské alebo doktorandské štúdium. Prihlášku je potrebné podať do 22. mája tohto roka. TASR o tom informoval Ján Chlup zo Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA), ktorá je administrátorom programu japonskej vlády Monbukagakusho na Slovensku.



„Štipendium na celé bakalárske štúdium (päť rokov) je určené študentom stredných škôl (SŠ) v poslednom ročníku, absolventom SŠ, študentom prvého stupňa vysokých škôl (VŠ) narodeným po 2. apríli 2001, ktorí ovládajú japonský alebo anglický jazyk a sú ochotní učiť sa japončinu a študovať v japončine,“ uviedol Chlup.



Ako priblížil, študijný pobyt sa uskutoční od apríla 2026 do marca 2031 vrátane ročnej jazykovej a odbornej prípravy. Podotkol, že výnimku tvoria študenti medicíny, zubného lekárstva, veterinárnej medicíny a farmácie, ktorých štipendium je podľa neho predĺžené na sedem rokov (od apríla 2026 do marca 2033).



„Štipendium na výskumný pobyt s možnosťou absolvovať celé magisterské/doktorandské štúdium je určené študentom prvého stupňa VŠ v poslednom ročníku, absolventom prvého stupňa VŠ, študentom a absolventom druhého stupňa VŠ a doktorandom narodeným po 2. apríli 1991, ktorí ovládajú japonský alebo anglický jazyk a sú ochotní učiť sa japončinu (výučba prebieha v japončine),“ doplnil Chlup. Začiatok štipendijného pobytu je podľa neho v apríli alebo v októbri 2026 a trvá do marca 2028.



Dodal, že súčasťou výberového konania sú písomné testy, ktoré sa podľa neho uskutočnia na japonskom veľvyslanectve v Bratislave 19. júna tohto roka. Následne budú úspešní uchádzači podľa jeho slov pozvaní na ústne pohovory.