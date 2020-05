Občanom SR povolili nepravidelnú obchodnú leteckú dopravu do 8 štátov

Bratislava 28. mája (TASR) – Občanom s trvalým alebo prechodným pobytom v Slovenskej republike je od štvrtka podvečer umožnené letecky vycestovať súkromnou dopravou s kapacitou do 20 cestujúcich z bratislavského Letiska M. R. Štefánika do ôsmich európskych krajín - Česka, Chorvátska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Slovinska a Švajčiarska. O čiastočnom uvoľnení pravidiel pre nepravidelnú obchodnú leteckú dopravu rozhodol Ústredný krízový štáb.



"Pri návrate do 48 hodín nemusia klienti absolvovať domácu ani štátnu karanténu. Cestujúci budú na palubách lietadiel pred príletom na Slovensko vypĺňať formuláre s osobnými údajmi, ktoré im rozdá posádka lietadla," informovala hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková.



V prípade, ak doba do návratu presiahne 48 hodín, bude cestujúcim nariadená štátna izolácia (okrem výnimiek) po dobu testovania na COVID-19 a následne domáca izolácia s celkovou dobou trvania 14 dní.



Zákaz civilných letov, teda pravidelnej a charterovej dopravy s dovolenkármi, je rozhodnutím štátnych orgánov opätovne predĺžený na ďalšie 14-dňové obdobie. Osobné lety s cestujúcimi na slovenské letiská tak nebudú umožnené minimálne do 11. júna.



V prípade repatriačných príletov zo zahraničia budú môcť podľa Ševčíkovej cestujúci na bratislavskom letisku od piatka (29.5.) využiť aj e-karanténu za podmienok, ktoré už platia na niektorých hraničných priechodoch. "Cestujúci si musí stiahnuť do svojho mobilu aplikáciu (funguje len na operačné systémy Android) a po repatriačnom prílete mu ju policajti z Oddelenia hraničnej kontroly Prezídia policajného zboru SR aktivujú, čím umožnia repatriantom absolvovať izoláciu v domácom prostredí," dodala hovorkyňa.