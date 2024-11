Obce a VÚC by mohli využiť na výdavky aj zdroje rezervného fondu

Bratislava 5. novembra (TASR) - Obce a vyššie územné celky (VÚC) by mohli získať možnosť do konca roka 2025 použiť na krytie výdavkov bežného rozpočtu aj zdroje rezervného fondu. Vyplýva to z novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorú predložil koaličný poslanec Ján Ferenčák (Hlas-SD). Novelu v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.



"Cieľom predloženého návrhu je zmierniť negatívny dopad na daňové príjmy v rozpočtoch obcí a vyšších územných celkov ako dôsledok zvýšenia daňového bonusu v zákone o dani z príjmov," argumentoval Ferenčák.



Podľa navrhovanej legislatívy by sa v podmienkach územnej samosprávy do konca roka 2025 nemuseli uplatňovať princípy o zostavovaní bežného rozpočtu vo vzťahu k použitiu rezervného fondu. Počas tohto obdobia by obce a VÚC nemuseli byť povinné uplatniť ustanovenia o vykonávaní zmien rozpočtu v priebehu roka s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu na konci roka. "Navrhované doplnené ustanovenia sa však neuplatnia pri zostavení rozpočtu na roky 2026 až 2028," skonštatoval Ferenčák.



Novela zákona by mohla byť v prípade definitívneho schválenia účinná od 1. januára 2025.