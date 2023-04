Ďalšie obce budú mať šancu vybudovať sad so vzácnymi odrodami stromov

Bratislava 25. apríla (TASR) - Ďalšie tri obce majú šancu získať vzácne odrody ovocných stromov. Centrum environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica otvára prvý ročník projektu komunitných ovocných minisadov - Jedlé ostrovy. TASR o tom informovala komunikačná manažérka CEEV Živica Eva Sládková.



Projekt je určený pre samosprávy. Tie majú podľa organizátorov "možnosť získať ovocný sad plný života a vytvoriť zmysluplný komunitný priestor s dôrazom na záchranu vzácnych starých a krajových odrôd ovocných stromov s prímesou ovocných kríkov a trvaliek".



"Nezanedbateľnou súčasťou je aj to, že v obciach sa tým podporí biodiverzita a pomôže to samospráve adaptovať sa na klimatickú zmenu na lokálnej úrovni. Sad bude prinášať úrodu počas celej sezóny, pričom bude dostupný širokej verejnosti," uviedol manažér projektu Jedlý ostrov František Cimerman. Projektom sa Živica chce zamerať na budovanie malých komunitných ovocných sadov v centrálnych a rekreačných lokalitách obcí a miest na Slovensku.



Cieľom je motivovať obyvateľov spoločne sa o sad starať, posilňovať vzájomnú spoluprácu a podporiť produkciu lokálneho ovocia. "Obce, ktoré majú záujem, sa môžu hlásiť do 30. apríla. Podmienkou je, aby samospráva mala vhodný pozemok vo svojom vlastníctve a aby bola ochotná sad poskytnúť nelimitovane širokej verejnosti, ale aj školám, organizáciám a združeniam pre edukatívnu činnosť," dodal Cimerman.



V júni Živica oznámi, ktoré tri obce získajú Jedlý ostrov. Ten by sa mal potom vybudovať na jeseň.