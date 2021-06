Obce by mali od roku 2025 zaviesť triedený zber aj na textil

Bratislava 24. júna (TASR) - Obce by mali od roku 2025 zabezpečiť triedený zber aj na textil. Zakázať by sa malo tiež ukladanie bioodpadu z obchodov a distribúcie na skládku. Vyplýva to z novely zákona o odpadoch, ktorú vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Novela, ktorú predložilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, reaguje aj na problémy aplikačnej praxe najmä v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v obciach.



Cieľom návrhu zákona je sprehľadniť systém nakladania s triedeným odpadom v obciach vo vzťahu k organizáciám zodpovednosti výrobcov (OZV), ktoré v nich pôsobia. Upraviť by sa mali ustanovenia týkajúce sa zmlúv medzi OZV a obcou. Ďalej sa novelou majú precizovať povinnosti OZV a ustanovenia týkajúce sa vyrovnanosti systému OZV – výrobcovia – obce.



Envirorezort upozornil, že textilný odpad je celosvetovým problémom. "Na Slovensku sa vyzbiera minimálne množstvo textilu, ktoré sa nasledovne opätovne použije alebo recykluje a využije sa na iný účel. Nepotrebné oblečenie putuje priamo do čiernych nádob na zmesový komunálny odpad a skončí na skládke odpadov. Novela zákona o odpadoch z dielne MŽP zavádza povinnosť pre obce zabezpečiť triedený zber textilu od začiatku roku 2025," skonštatoval odbor komunikácie MŽP.



Novela upravuje ciele recyklácie plastových obalov pre OZV. Na rok 2024 by mala byť miera zrecyklovaných plastových obalov 34 percent, o rok neskôr 36 percent. V roku 2026 by malo ísť o 37 percent, 39 percent by mali OZV dosiahnuť v roku 2027. V roku 2030 by mala byť miera 42 percent.



Envirorezort v materiáli stanovuje aj ciele vytriedenia odpadu z obalových a neobalových výrobkov, ktorý je súčasťou komunálneho odpadu. Na budúci rok sa má dosiahnuť 60-percentná miera vytriedenia, v roku 2023 by to mala byť 63-percentná úroveň. Šesťdesiatšesť percent má byť v roku 2024, v ďalšom roku 2025 má ísť o 70-percentnú mieru vytriedenia. V roku 2030 by Slovensko malo v tejto oblasti dosiahnuť 80-percentnú úroveň.



Novelou zákona by sa mala zaviesť povinnosť distribuovať nápoje rovnakého druhu aj v opakovane použiteľných obaloch. Vychádza to z Programu predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 – 2025 a taktiež pre ciele recyklácie v súvislosti so spustením zálohového systému jednorazových obalov na nápoje. Od 1. januára 2022 by to nemalo platiť pre predajne s plochou menšou ako 100 štvorcových metrov.



Zakázať by sa malo energetické zhodnocovanie odpadu po dotriedení, ak je možné ho ešte zrecyklovať. Zariadenia na recykláciu už teda budú musieť takýto odpad prijať, vyplýva z materiálu. Orgány odpadového hospodárstva by tiež podľa novely mohli udeliť súhlas na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí a schválenie plánu na recykláciu. Niektoré jednorazové obaly na nápoje by mohli byť uvádzané na trh do 31. januára 2022 alebo distribuované do 30. júna 2022.