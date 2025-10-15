< sekcia Slovensko
Obce do 3000 ľudí môžu žiadať o podporu na športovú infraštruktúru
Výzvu vyhlásilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR v spolupráci s Fondom na podporu športu. Potrvá do 17. novembra tohto roka.
Autor TASR
Bratislava 15. októbra (TASR) - Obce do 3000 obyvateľov môžu žiadať o podporu na rozvoj športovej infraštruktúry. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR v spolupráci s Fondom na podporu športu. Potrvá do 17. novembra tohto roka. Alokovaných je 20 miliónov eur. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu.
„Od dnešného dňa môžu žiadatelia podávať žiadosti o príspevok na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry v obciach s počtom obyvateľov do 3000 obyvateľov,“ uviedlo MCRŠ. Priblížilo, že žiadatelia môžu získať príspevok vo výške až 90 percent oprávnených výdavkov projektu, pričom maximálna suma podpory na jeden projekt je 200.000 eur. Ako podotklo, minimálna povinná spoluúčasť obce je desať percent.
Výzva je otvorená pre obce vrátane mestských častí Bratislavy a Košíc s maximálnym počtom 3000 obyvateľov. Rezort doplnil, že podporené môžu byť projekty na výstavbu nových športovísk, obnovu a modernizáciu existujúcich štadiónov, hál, telocviční či ihrísk vrátane ich nevyhnutného zázemia a úprav pre lepšiu prístupnosť osôb so zdravotným znevýhodnením.
Cieľom je podľa ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nezávislý), aby mali aj menšie obce priamo vo svojom prostredí kvalitné športové zariadenia. „Šport nie je len o vrcholových výkonoch, ale predovšetkým o zdravom životnom štýle, možnostiach pre deti a mládež a o posilňovaní komunít. Deti by mali športovať tam, kde bývajú alebo chodia do školy. Touto výzvou chceme prispieť k tomu, aby sa šport stal prirodzenou účasťou života v každom regióne Slovenska,“ dodal Huliak.
