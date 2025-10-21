< sekcia Slovensko
Obce majú dostať vyše 7,7 miliardy a kraje viac ako 2,4 miliardy eur
Z celkovej sumy pre obce pripadá na bežné výdavky suma 6,68 miliardy eur, na kapitálové výdavky 736 miliónov eur a na výdavkové finančné operácie 300 miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Obce majú zo štátneho rozpočtu na rok 2026 dostať vyše 7,71 miliardy eur, vyššie územné celky (VÚC) takmer 2,42 miliardy eur. Vyplýva to zo štátneho rozpočtu, ktorý v utorok schválila Národná rada SR.
Z celkovej sumy pre obce pripadá na bežné výdavky suma 6,68 miliardy eur, na kapitálové výdavky 736 miliónov eur a na výdavkové finančné operácie 300 miliónov eur. „V rámci bežných výdavkov sa rozpočtujú výdavky na prenesený výkon štátnej správy v celkovej výške 2,52 miliardy eur, pričom na financovanie regionálneho školstva sa rozpočtuje suma 2,48 miliardy eur,“ uviedlo ministerstvo financií ako predkladateľ návrhu rozpočtu.
Pri VÚC sú na rok 2026 z celkových rozpočtovaných výdavkov určené 2,10 miliardy eur na bežné výdavky, na kapitálové sa predpokladá vynaložiť suma 229 miliónov eur. Na výdavkové finančné operácie sa rozpočtuje suma 85 miliónov eur. „V rámci bežných výdavkov sa rozpočtujú výdavky na prenesený výkon štátnej správy v celkovej sume 793 miliónov eur, a to prioritne na financovanie regionálneho školstva - stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti krajov,“ dodal rezort financií.
Do sektora verejnej správy sú zaradené aj dopravné podniky v zakladateľskej pôsobnosti miest Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Považská Bystrica, Púchov a Žilina. Celková výška výdavkov dopravných podnikov v roku 2026 sa predpokladá v sume 370 miliónov eur, 261 miliónov eur na bežné výdavky, takmer 70 miliónov eur na kapitálové výdavky a necelých 40 miliónov eur na finančné operácie, ako sú platby za úvery či splácanie istín.
